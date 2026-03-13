قىتايدىڭ اۆتونارىعى اقپان ايىندا ەكى جىلدىق مينيمۋمدى جاڭارتتى
استانا. KAZINFORM - قىتاي اۆتوونەركاسىبى اقپان ايىندا ەكى جىلداعى ەڭ تومەنگى ساتىلىم كورسەتكىشىن كورسەتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى ءتىلشىسى جەرگىلىكتى ب ا ق- قا سىلتەمە جاساپ.
قىتاي اۆتوموبيل وندىرۋشىلەرى قاۋىمداستىعىنىڭ (CAAM) مالىمەتى بويىنشا، اقپان ايىندا ءوندىرىس جانە ساتىلىم كولەمى سايكەسىنشە 1,672 ميلليون جانە 1,805 ميلليون بىرلىكتى قۇرادى. جىلدىڭ العاشقى ەكى ايىنداعى جالپى كورسەتكىش 4,122 ميلليونعا ء(وندىرىس) جانە 4,152 ميلليونعا (ساتۋ) جەتتى.
قاۋىمداستىق باس حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى چەن شيحۋا جىل باسىنداعى كورسەتكىشتەرگە ءبىرقاتار تەرىس فاكتوردىڭ اسەر ەتكەنىن ءتۇسىندىردى. اقپانداعى جاڭا جىل مەرەكەلەرىنىڭ ۇزارتىلۋىنا بايلانىستى جۇمىس ايىنىڭ 16 كۇنگە دەيىن قىسقارۋىنان باسقا، نارىققا ۇكىمەتتىك قولداۋ باعدارلامالارىن قايتا قاراۋ جانە وتكەن جىلدىڭ سوڭىندا ساتىپ الۋشىلار جۇزەگە اسىرعان «العاشقى سۇرانىس» اسەرى دە اسەر ەتكەنىن ايتتى.
ەكىنشى جاعىنان، ەكسپورت كەرىسىنشە ءۇردىس كورسەتتى. اقپانداعى حالىقارالىق جەتكىزىلىمدەر وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %52,4 عا ءوسىپ، 672000 كولىككە جەتتى. ەكى ايداعى ەكسپورت 1352000 بىرلىككە جەتتى، بۇل %48,4 ءوسىمدى بىلدىرەدى.
سالا بولاشاعى تۋرالى پىكىر بىلدىرە وتىرىپ، چەن شيحۋا قىتاي ۇكىمەتىنىڭ جۇمىس ەسەبىن كەلتىردى، وندا ىشكى تۇتىنۋدى ىنتالاندىرۋ جانە سالاۋاتتى نارىقتىق ەكوجۇيەنى قۇرۋ ءۇشىن «شامادان تىس باسەكەلەستىككە» (ينۆوليۋتسياعا) قارسى تۇرۋ قاجەتتىلىگى ايتىلعان.
ايماقتىق سۋبسيديالاۋ باعدارلامالارىن ىسكە قوسۋ، كوكتەمگى اۆتوسالوندار جۇمىسىنىڭ باستالۋى جانە ەكىنشى توقساندا جاڭا مودەلدەردىڭ ەنگىزىلۋى تۇتىنۋشىلاردىڭ سەنىمىن قالپىنا كەلتىرۋگە جانە 2026-جىلعا دەيىن اۆتوونەركاسىپتىڭ تۇراقتى دامۋىن قامتاماسىز ەتۋگە كومەكتەسەدى دەپ بولجاندى.
ءبىز بۇعان دەيىن قىتايدىڭ Geely جانە GAC اۆتوموبيلدەرى رەسەي نارىعىنان كەتۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعانبىز.