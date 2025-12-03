قىتايدان كولىك اكەلۋ قيىندايدى: كولىك باعاسى كوتەرىلۋى مۇمكىن بە؟
استانا. قازاقپارات -كەلەسى جىلى قىتايدان جاڭا كولىك اكەلۋ قيىندايدى. بۇعان كۇنشىعىستاعى كورشىمىزدىڭ جاڭا زاڭى سەبەپ. 1 -قاڭتاردان باستاپ قىتايدان اۆتوموبيلدى سىرتقا شىعارۋ ءۇشىن ترانسپورت التى اي ەسەپتە تۇرۋى كەرەك. بۇل ەرەجە ەل نارىعىنا قالاي اسەر ەتەدى؟
قازاقستانداعى اۆتوموبيل ونەركاسىبى اي سايىن دامىپ كەلەدى دەۋگە بولادى. بۇنى رەسمي ستاتيستيكا راستايدى. ماسەلەن، وتاندىق ءوندىرىس قىركۇيەكتە 11 مىڭنان استام جەڭىل كولىك جاساسا، قازاندا بۇل كورسەتكىشتى 13 مىڭنان اسىرعان. ءوسىم 12 پايىز. ال جىل باسىنان بەرى 111 مىڭنان استام تەمىر تۇلپار كونۆەيەردەن شىققان. بىلتىرعى ون ايداعى كورسەتكىش 96 مىڭ. ياعني بيىل ءوندىرىس كولەمى 16 پايىزعا كوپ. ال قازان ايىندا 20 مىڭنان استام جاڭا كولىك ساتىلعان. بۇل قىركۇيەكپەن سالىستىرعاندا %10,1 جوعارى كورسەتكىش. جالپى ون ايدا 181789 بىرلىك اۆتوموبيل ساتىلدى. بۇل جەردە دە بىلتىرعى ناتيجەدەن %14,6 كوپ.
تانىمال برەندەردىڭ اراسىندا ۇيرەنشىكتى Hyundai ،Chevrolet ،Kia-مەن قاتار، قىتايدىڭ Changan جانە Jetour ماركالارى دا بار. اسىرەسە Changan-عا سۇرانىس ارتقان. بۇل كولىكتىڭ ساتىلىمى بىلتىرعى قازانمەن سالىستىرعاندا %136,7 جوعارى. ال Jetour- دىڭ كورسەتكىشى %41,5- عا ءوستى. وڭ ديناميكاعا ساراپشىلار دا قۋاتتاپ وتىر. ماسەلەن، اۆتوكولىك نارىعىن باقىلاۋ جانە تالداۋ اگەنتتىگىنىڭ باس ديرەكتورى ارتۋر ميسكارياننىڭ ايتۋىنشا نارىقتى باعالاۋدىڭ ەكى كورسەتكىشى بار. ءبىرىنشىسى - ساتىلىم بولسا، ەكىنشىسى - ءوندىرىس.
ارتۋر ميسكاريان، اۆتوكولىك نارىعىن باقىلاۋ جانە تالداۋ اگەنتتىگىنىڭ باس ديرەكتورى:
- ءبىز ساتىلىمنىڭ تۇراقتى ءوسىپ كەلە جاتقانىن كورىپ وتىرمىز. الايدا ءوندىرىسىمىز ونى قۋىپ جەتە الماي جاتىر. بۇعان بىرنەشە سەبەپ بار. وعان سەرىكتەستەرىمىزدىڭ لوگيستيكالىق قيىندىقتارىن جاتقىزۋعا بولادى. بيىل الماتى مەن قوستانايدا ەكى زاۋىت سالىندى. قاراعاندى وبلىسىندا الدىمەن اۆتوبۋس جانە جۇك كولىكتەرىنە ارنالعان قوسالقى بولشەكتەر جاسايتىن ءوندىرىس ورنى اشىلۋى كەرەك. مەن كوپ ۇزاماي ول جەردە جەڭىل كولىكتەردىڭ دە بولشەكتەرىن شىعارا باستايتىنىنا سەنىمدىمىن. سوندىقتان بۇل سالانىڭ بولاشاعى زور دەر ەدىم.
دەسە دە وتاندىق ءوندىرىس سۇرانىستى تولىق قامتي الماي جاتىر. سوندىقتان ازاماتتار شەتەلدەن اۆتوكولىك ساتىپ الۋعا كوشكەن. قازاقستان نارىعىنىڭ 30 پايىزىنا جۋىعى قازىر قىتاي ماركالارىنا تيەسىلى. جەكە كومپانيالار ولاردى ءتۇرلى جولمەن ەلگە كىرگىزىپ ءجۇردى.
ەدۋارد ەدوكوۆ، قازاقستاننىڭ تاۋەلسىز اۆتوكولىك وداعىنىڭ ءتوراعاسى:
- قىتايدان جاڭا كولىكتەردى بەيرەسمي جولمەن الىپ شىعۋعا بولمايدى. ياعني رەسمي ديللەر نەمەسە ءوندىرۋشى بولماساڭىز، شەكارادان شىعارا المايسىز. سوندىقتان شەتەلدىك ۇساق كومپانيالار ولاردى دەلدالدار ارقىلى ساتىپ الىپ، كەيىن ەسكى كولىك رەتىندە الىپ شىعاتىن. ول ءۇشىن جاڭا كولىكتى سول جاقتاعى زاڭدى تۇلعالارعا نەمەسە ازاماتتارعا تىركەسە جەتكىلىكتى بولدى. وسىلايشا، ءبىز قىتايدىڭ ىشكى نارىعىنا ارنالعان كولىكتەرىن ارزانعا ساتىپ الىپ جۇردىك. ەندى رەسمي ديللەرلەردەن عانا الۋىمىز مۇمكىن.
ەندى كەلەسى جىلى كۇنشىعىستاعى كورشىمىزدەن وسىلاي كولىك اكەلىپ ءمىنۋ دە قيىنداماق. قىتايدان اۆتوموبيلدى سىرتقا شىعارۋ ءۇشىن ول كەمىندە 180 كۇن، ياعني التى اي ەسەپتە تۇرۋى قاجەت. سوندا عانا ول قولدانىستا بولعان دەپ ەسەپتەلەدى. بۇل وزگەرىس ەلدەگى اۆتوسۇيەر قاۋىمعا ۇناماعىنى راس.
الەكسەي الەكسەيەۆ، اۆتوساراپشى:
- قىتايدا 97 ءتۇرلى كولىك ماركاسى بار. قازاقستاندا سونىڭ 15-كە جۋىعى عانا ساتىلادى. قالعان ماركالارىن جەكە كومپانيالار جەتكىزىپ جۇرگەن. سەبەبى رەسمي ديللەر قازاقستاندا سەرتيفيكاتى جوق كولىك ساتا المايدى. سوندىقتان جەكەمەنشىك ۇيىمدارعا جۇگىنەتىنبىز. ولاردىڭ باعاسى دا ارزان بولاتىن. ەندى بۇل جول جابىلادى.
بۇل وزگەرىستىڭ نارىققا اسەرى قانداي بولاتىنىن ءبىلۋ ءۇشىن استاناداعى اۆتوسالونداردىڭ بىرىنە باس سۇقتىق. «قىتايدان كولىك اكەلىپ ساتۋمەن اينالىساتىن كومپانيالار سانى ازايۋى مۇمكىن»، - دەيدى ولار.
اناتولي پاشكيەۆيچ، اۆتوسالون باسشىسى:
- قازىر قىتايدان اۆتوكولىكتى ەكى ايدا اكەلىپ ءجۇرمىز. ياعني جاڭا مودەلدەردى تەز جەتكىزۋ مۇمكىندىگىمىز بار. ەندى بۇل ۋاقىتقا تاعى التى اي قوسىلادى. ءبىز قىتايداعى جاڭا مودەلدەردى جەتكىزەمىز دەگەنشە باسقاسى شىعىپ ۇلگەرەدى دەگەن ءسوز. سونىمەن قاتار باعا قىمباتتاۋى مۇمكىن. سەبەبى ول قىتايدا 180 كۇن تۇراقتا تۇرادى. قازىر قازاقستاندا كورشى ەلدەن كولىك اكەلەتىن 50-دەن استام كومپانيا بار. ولاردىڭ دا سانى قىسقارادى دەپ ويلايمىن. قازىر كوپ كومپانيا ءالىپتىڭ ارتىن باعىپ وتىر.
ساراپشىلار: «بۇل ەرەجەنىڭ اسەرى ناقتى قالاي بولارىن ۋاقىت ەنشىسىنە قالدىرعان دۇرىس»، - دەيدى.
24.kz