قىتايدان جانۋار الدىرتقان قازاقستاندىقتار زاڭ الدىندا جاۋاپ بەرە مە
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا نارىعى جىل ساناپ ارتىپ كەلەدى. تەك 2024-جىلدىڭ وزىندە وتانداستارىمىز قىتايدىڭ ەلەكتروندى پلاتفورمالارىنان 4,5 ميلليوننان استام تاپسىرىس جاساعان.
الايدا، تاۋارلار تىزىمىندە كيىم- كەشەك پەن تەحنيكادان بولەك، ءتىرى جانۋارلاردىڭ دا پايدا بولۋى قوعامدا ۇلكەن رەزونانس تۋدىردى. كۋرەرلىك جونەلتىلىم كەزىندە قىسىلىپ، سۋسىز جانە جەمسىز ءولىپ جاتقان جانۋارلاردىڭ بەينەجازبالارى جەلىنى شۋلاتتى. بۇل ءىستىڭ قۇقىقتىق جاعى مەن جاۋاپكەرشىلىگى تۋرالى «Jibek Joly» تەلەارناسىنىڭ بۇگىن. LIVE» باعدارلاماسىندا زاڭگەر ارجان ءسادۋاقاس ءتۇسىندىرىپ بەردى.
- ءتىرى جانۋارلاردى تاپسىرىس بەرىپ الۋعا بولادى، ءبىراق ونىڭ ارنايى ەرەجەلەرى بار. ەگەر تاپسىرىس بەرىلگەن جانۋار قىزىل كىتاپقا ەنگەن بولسا، ونى قازاقستان اۋماعىنا كىرگىزبەيدى. مۇنداي جاعدايدا كەدەن قىزمەتكەرلەرى تاۋاردى ۇستاپ، ساتىپ الۋشىنىڭ بۇل ىستەن حابارى بار-جوعىن انىقتاۋ ءۇشىن تەرگەۋ جۇرگىزەدى. ەگەر زاڭ بۇزىلسا، بۇل ارەكەت ءتىپتى كونتراباندا رەتىندە باعالانۋى مۇمكىن، - دەيدى زاڭگەر ارجان ءسادۋاقاس.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، جانۋاردىڭ ولىمىنە نەمەسە جاراقات الۋىنا الىپ كەلگەن كەز كەلگەن ارەكەتسىزدىك ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان. قازاقستاننىڭ قىلمىستىق كودەكسىندەگى 316-باپ جانۋارلارعا قاتىگەزدىك جاساۋ ماسەلەسىن رەتتەيدى.
- ەگەر جانۋاردى جاشىككە سالىپ، اۋا كىرمەيتىن، سۋ بەرىلمەيتىن جاعدايدا تاسىمالداسا، بۇل - قيناۋ بولىپ سانالادى. ساتۋشى كومپانيا دا، ساتىپ الۋشى دا جاۋاپقا تارتىلۋى مۇمكىن. ويتكەنى جانۋار دا مۇلىك بولعاندىقتان، تاسىمالداۋشى ونىڭ مەجەلى جەرگە زاقىمسىز جەتۋىنە مىندەتتى. تاپسىرىس بەرۋشى زارداپ شەگۋشى رەتىندە سوتقا جۇگىنە الادى، ءبىراق ول ءوزىنىڭ دە زاڭ الدىنداعى مىندەتىن ۇمىتپاۋى ءتيىس، - دەپ اتاپ ءوتتى زاڭگەر.
قىتايلىق پلاتفورمالاردىڭ ءوز ساياساتى بويىنشا دا ءتىرى جانۋارلاردى حالىقارالىق كۋرەرمەن جونەلتۋگە تىيىم سالىنعان. الايدا تاۋاردى زات رەتىندە جاسىرىپ جىبەرۋ فاكتىلەرى كەزدەسىپ تۇرادى. زاڭگەر ونلاين-دۇكەننەن جانۋار ساتىپ الماس بۇرىن، ونىڭ تاسىمالداۋ ەرەجەلەرى مەن زاڭدىلىعىن جەكە تەكسەرۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتەدى. ايتپەسە بۇل تەك اقشادان ايىرىلۋ عانا ەمەس، تىرشىلىك يەسىنىڭ وبالىنا قالىپ، قىلمىستىق ىسكە ىلىگۋمەن اياقتالۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، سوڭعى جىلدارى ەلىمىزدە جانۋارلاردى جابىرلەۋگە قاتىستى زاڭ قاتاڭدادى. ەندى قاتىگەزدىك كورسەتكەندەر 400 مىڭ تەڭگەگە جۋىق ايىپپۇل تولەيتىنى جايلى حابارلاعان ەدىك.