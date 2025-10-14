قىتايدان شىققان ەرلى-زايىپتى سالت اتتىلار قاراعاندىعا جەتتى
استانا. قازاقپارات - قىتايدان شىققان سالت اتتىلار ەكى اي جول ءجۇرىپ قاراعاندىعا جەتتى. ساياحاتشى ەرلى-زايىپتى قۋانبەك ءتۇسىپحان ۇلى مەن جاينا ەركىن قىزى ول جاقتا تارباعاتاي ولكەسىنەن اتتانعان، دەپ حابارلايدى 24.kz تەلەارناسى.
جەتىسۋدان ءوتىپ بەتپاقدالا مەن بالقاشتى باۋىرلاي ءجۇرىپ ارقا دالاسىنا كەلگەن ەكەۋىن جول بويى جۇرت قوناق ەتىپ، ءبىراز جەر نوكەر بولىپ تا ەرىپ ءجۇر. ەرلى-زايىپتىلاردىڭ ماقساتى - استانانى كورۋ.
قىتايدان 8 -تامىزدا شىققان. كەدەن تالابىنا ساي، ءوز اتتارىن شەكارادا قالدىرىپ، قورعاستا باسقا ات مىنگەن. الماتى وڭىرىنە قىركۇيەك ايىندا جەتىپتى. قاراعاندىعا دەيىن تاعى ءبىر اي جول ءجۇردى. قۋانبەك ءتۇسىپحان ۇلى مەن جاينا ەركىن قىزى وسى ساپار ارقىلى ۇلتتىق ءداستۇردى دارىپتەپ، ەكى ەلدىڭ اراسىنداعى مادەني بايلانىستى نىعايتۋدى ماقسات تۇتادى. اتتىلى ەكەۋ كەشە كەشكىسىن قاراعاندىنىڭ ىرگەسىندەگى جۇمابەك اۋىلىنا جەتىپ، ءبىزدىڭ ارنامىزعا ارنايى سالەم جولداعان ەكەن.
قۋانبەك ءتۇسىپحان ۇلى، ساياحاتشى:
- ءبىز، مىنە، جولعا شىققانىمىزعا 67- كۇن. جۇمابەك اۋىلىنا جەتكەنبىز. سوسىن الداعى سارى ارقا اۋىلىنىڭ ازاماتتارىنىڭ ۇسىنىسىمەن سارىارقا اۋىلىنا تۇندەلەتىپ بارا جاتىرمىز. جول بويىنداعى بارلىق حالىقتىڭ قولداۋى، قوشەمەتى، بارلىعى ەكراننان كورىپ تۇرعانداي.
24.kz