قىتايدان اتپەن شىققان ەرلى-زايىپتىلار الماتى ىرگەسىنە جەتتى

استانا. قازاقپارات - قىتايدان اتپەن شىققان ەرلى-زايىپتى قۋانبەك ءتۇسىپحان ۇلى مەن جاينا ەركىن قىزى الماتى ىرگەسىنە جەتتى. بۇگىننىڭ تولەگەنى مەن جىبەگى اتانعان جۇپ الىستاعى تارباعاتايدان ارقاداعى استانانى كورۋگە كەلە جاتىر.
قۋانبەك پەن جاينانىڭ ات ۇستىندە جۇرگەنىنە ءبىر اي بوپتى. ۇلتتىق ءداستۇردى دارىپتەگەن ساياحاتشىلارمەن ارشىن كەمەلجان كەزدەسىپ، ءجون سۇراسىپ قايتتى.
قۋانبەك پەن جاينا قىتايدان قازاقستانعا 8- تامىز كۇنى شىعىپتى. تارباعاتاي ايماعىنان قورعاس بەكەتىنە دەيىن 900 شاقىرىم جۇرگەن. ولاردى اعايىن-تۋىس پەن ەكى ۇلى شەكاراعا دەيىن شىعارىپ سالعان. كەدەن تالابىنا ساي ءوز اتتارىن ارعى بەتتە قالدىرعان. قورعاستا باسقا جىلقىلارعا مىنگەن.
قۋانبەك ءتۇسىپحان ۇلى، ساياحاتشى:
- اۋىلىمىزدان شىعىپ، قورعاس شەكاراسىنا جەتكەنشە ەكى ۇلىم ەكى اتپەن ءبىزدى شىعارىپ سالدى. ءبىز ويلاعانبىز، ءبىر-ەكى كۇننەن كەيىن بۇلار دا شارشاپ قالاتىن شىعار دەپ. ءبىراق قاسىمىزدا ءجۇرىپ، ولار دا سول 17 كۇن جولدى سول اتتىڭ ۇستىندە بىزبەن بىرگە ءتامامداپ، وقۋ باستالۋى سەبەپتى اۋىلعا قايتىپ كەتتى. ءوزىمىزدىڭ وسىنداي كىشكەنتاي قيمىلىمىز ارقىلى ەكى ەلدىڭ اراسىنداعى وسىنداي بەيبىتشىلىك، تىنىش، بەرەكەلى زاماندا سونداي دوستىعىمىز بەن مادەنيەتىمىز ارقىلى ەكى ەلدىڭ دوستىعىن بەينەلەيتىن ساپار بولسا دەپ شىققانبىز.
قىتايدان كەلە جاتقان سالت اتتىلار الماتى وبلىسىنداعى جارمۇحامبەت اۋىلىنا دەيىن ءبىر اپتادان اسا جۇرگەن. وسىندا تۇنەپ، اتتارىن تىنىقتىرعان سوڭ استانا ساپارىنا كىرىستى. اتتاردى ەرتتەپ، جولعا قاجەتتى ازىقتارىن تولىقتىردى. ەرلى-زايىپتىلاردىڭ وزگەشە ساپارىنىڭ ماقساتى - ۇلتتىق ءداستۇردى دارىپتەپ، ەكى ەلدىڭ اراسىنداعى مادەني بايلانىستى ارتتىرۋ.
12 جىل بۇرىن وتاۋ قۇرعان جۇپ ۇلتتىق ءداستۇردى بويىنا ءسىڭىرىپ وسكەن. اتا كاسىپتەن ءناسىبىن تەرگەن جاستار جىلقى مالىن كوبەيتۋمەن اينالىسادى ەكەن. «الماتىعا دەيىن شارشاماي جەتتىك»، - دەيدى جاينا ەركىن قىزى. اعايىننىڭ قوناقجايلىعىن كورىپ، ريزا بولعانىن دا ايتتى.
جاينا ەركىن قىزى، ساياحاتشى:
- قازاق ەلىنە قاراي وتكەن كەزدە الدىمىزدان قارسى العان كىسىلەر بولسىن، وسىنداي قۇرمەت قىلىپ، اق باتالارىن بەرىپ، اپالارىمىز شاشۋىن شاشىپ، اپكەلەرىمىز دە كوپتەگەن كومەك جاساپ جاتىر. حالىقتىڭ اراسىندا توي بولىپ كەلە جاتىر دەسەك تە بولادى. كوپتەگەن قيىنشىلىق بىزگە سەزىلگەن جوق. استاناعا بارىپ كورگەن جوقپىز، ەندى تۇڭعىش رەت وسى اتپەن كەتىپ بارا جاتىرمىز. ماعان وتە قىزىق سەزىنەدى، وسى استانانى كورۋگە اسىعامىن.
قۋانبەك پەن جاينا ۇلتتىق كيىم كيىپ، ات ءمىنىپ ەل ارالاۋدى 4 جىل بۇرىن باستاپتى. ولار العاش رەت تارباعاتاي ايماعىنان شىعىپ، بەيجىڭگە دەيىنگى 4000 شاقىرىمدى 74 كۇندە جۇرگەن. ودان كەيىن قىتايدا وتكەن 500 شاقىرىمدىق اتتى مارافونعا دا قاتىسىپتى. ەندىگى ساپارى 2500 شاقىرىمعا جۋىق ەكەن.
بۇگىنگىنىڭ تولەگەنى مەن جىبەگى اتانعان ەرلى-زايىپتىلار الماتىدان استاناعا جولعا شىققالى تۇر. الدا 1250 شاقىرىمدىق الىس ساپار. ول ءۇشىن ارنايى كوك اتپەن كۇرەڭدى تاقىمداعان. اتتاردى زورىقتىرىپ الماس ءۇشىن استاناعا دەيىن 30 كۇن جول جۇرەمىز دەپ وتىر. شامامەن كۇنىنە 50 شاقىرىمدى ءجۇرىپ وتپەك. وسىلايشا، الماتىداعى اعايىنعا امان-ساۋلىق تىلەگەن ساياحاتشىلار استاناعا بەت الدى. ات- كولىك امان بولسا قازاننىڭ باسىندا جەتەدى. استانانى ارالاپ، ەلدىڭ اراسىندا بولىپ تىنىققان سوڭ تارباعاتايعا كولىكپەن قايتادى.
اۆتورلارى: ارشىن كەمەلجان، ايدوس قاليەۆ
24.kz
ەسكە سالا كەتەيىك، وسىعان دەيىن بۇگىنگىنىڭ «قىز جىبەگى مەن تولەگەنى» اتانعان جاس جۇبايلار قىتايدان استاناعا اتپەن كەلە جاتقانى تۋرالى جازعامىز.