قىتايداعى ورتاشا بولجامدى ءومىر ۇزاقتىعى 79 جىلعا جەتتى
استانا. قازاقپارات - 2024 -جىلدىڭ سوڭىنداعى جاعداي بويىنشا قىتايداعى ورتاشا بولجامدى ءومىر ۇزاقتىعى 79 جىلعا جەتكەن، دەپ حابارلايدى سينحۋا.
بۇل تۋرالى بەيسەنبى كۇنى ق ح ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ىستەرى مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى لەي حايچاو قىتايدىڭ 14- بەسجىلدىعى (2021-2025 -جىلدار) اياسىنداعى دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى جەتىستىكتەرى تۋرالى وتكىزىلگەن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا حابارلادى.
لەي حايچاونىڭ ايتۋىنشا، بۇل كورسەتكىش 2020 -جىلمەن سالىستىرعاندا 1,1 جىلعا ءوستى جانە بۇل دامۋشى ەل ءۇشىن ۇلكەن جەتىستىك دەپ سانالادى.
سونىمەن قاتار، ول قىتايدىڭ 8 وبلىستىق دەڭگەيدەگى اكىمشىلىك بىرلىگىندە ورتاشا بولجامدى ءومىر ۇزاقتىعى 80 جىلدان استى دەپ اتاپ ءوتتى.
لەي حايچاو سوڭعى بەس جىل ىشىندە ەلدەگى نارەستە جانە انا ءولىم-ءجىتىم كورسەتكىشتەرى تومەندەگەنىن، ال حالىقتىڭ جالپى دەنساۋلىعى جاقسارعانىن جەتكىزدى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، قىتايدا 1- قىركۇيەكتەن باستاپ جەكە زەينەتاقى شوتتارىنان قاراجاتتى مەرزىمىنەن بۇرىن الۋ نەگىزدەرىنىڭ ءتىزىمىن كەڭەيتەتىن جاڭا ەرەجەلەر كۇشىنە ەنەدى.