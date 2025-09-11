ق ز
    20:29, 11 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قىتايداعى ورتاشا بولجامدى ءومىر ۇزاقتىعى 79 جىلعا جەتتى

    استانا. قازاقپارات - 2024 -جىلدىڭ سوڭىنداعى جاعداي بويىنشا قىتايداعى ورتاشا بولجامدى ءومىر ۇزاقتىعى 79 جىلعا جەتكەن، دەپ حابارلايدى سينحۋا.

    Қытай
    Фото: Синьхуа

    بۇل تۋرالى بەيسەنبى كۇنى ق ح ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ىستەرى مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى لەي حايچاو قىتايدىڭ 14-  بەسجىلدىعى (2021-2025 -جىلدار) اياسىنداعى دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى جەتىستىكتەرى تۋرالى وتكىزىلگەن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا حابارلادى.

    لەي حايچاونىڭ ايتۋىنشا، بۇل كورسەتكىش 2020 -جىلمەن سالىستىرعاندا 1,1 جىلعا ءوستى جانە بۇل دامۋشى ەل ءۇشىن ۇلكەن جەتىستىك دەپ سانالادى.

    سونىمەن قاتار، ول قىتايدىڭ 8 وبلىستىق دەڭگەيدەگى اكىمشىلىك بىرلىگىندە ورتاشا بولجامدى ءومىر ۇزاقتىعى 80 جىلدان استى دەپ اتاپ ءوتتى.

    لەي حايچاو سوڭعى بەس جىل ىشىندە ەلدەگى نارەستە جانە انا ءولىم-ءجىتىم كورسەتكىشتەرى تومەندەگەنىن، ال حالىقتىڭ جالپى دەنساۋلىعى جاقسارعانىن جەتكىزدى.

    بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، قىتايدا 1- قىركۇيەكتەن باستاپ جەكە زەينەتاقى شوتتارىنان قاراجاتتى مەرزىمىنەن بۇرىن الۋ نەگىزدەرىنىڭ ءتىزىمىن كەڭەيتەتىن جاڭا ەرەجەلەر كۇشىنە ەنەدى.

