قىتايداعى قانداسىمىز قوس ەلدىڭ بايلانىسىن بەكەمدەپ ءجۇر
استانا. قازاقپارات - قىتايدا قازاق جىگىتى جاۋاپتى قىزمەتكە تاعايىنالدى. قازىر اتىراۋلىق رۋسلان تولەنوۆ حاينان پروۆينيتسياسىندا جۇمىس ىستەپ ءجۇر. كورشى ەلدىڭ بيلىگى وعان حالىقارالىق ەكونوميكالىق بايلانىستى دامىتۋ ءىسىن سەنىپ تاپسىرعان.
رۋسلان تولەنوۆ قىتايدا 17 جىلدان بەرى تۇرادى. وسىندا وقىپ، ءبىلىم العان. ءتورتى ءتىلدى جەتىك مەڭگەرگەن. قازىر حاينان پروۆينتسياسىندا حالىقارالىق ەكونوميكالىق دامۋ بيۋروسىندا دەپارتامەنت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ جۇمىس ىستەيدى. ينۆەستيتسيالىق بايلانىسقا جاۋاپتى. وسى قىزمەتتەگى الەۋەتىن پايدالانىپ قازاق-قىتاي ساۋدا-ساتتىعى مەن كاسىپكەرلىكتى دامىتۋعا ۇلەس قوسىپ ءجۇر.
رۋسلان تولەنوۆ، حاينان حالىقارالىق ەكونوميكالىق دامۋ بيۋروسى دەپارتامەنت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى:
- قازاقستاندا وسىنداي اشقىمىز كەلەدى نەمەسە وسىنداي پروەكتىلەر باستاعىمىز كەلەدى دەپ. سونداي جاعدايدا قازاقستانداعى قىتاي مەكەمەلەرىن تانىستىرامىن. بىرگە قازاقستاننىڭ لگوتالارىن تانىستىرامىن. ءبىز سول قىتايدىڭ كومپانيالارىنا كومەكتەسەمىز. قازىر كوپ ۇسىنىس ءتۇسىپ جاتىر. قازاقستاننىڭ تاۋارلارى تىكەلەي حاينانعا اكەلىپ ساتىلىپ جاتىر. سۇرانىس بار. تەك قانا وففلاين ساتۋ ەمەس. ءبىراق بۇل مەكەمە ءوز كوممەرتسيالىق پلاتفورماسى بار. ءبىزدىڭ قازاقستاننىڭ تاۋارلارىن قىتايعا ونلاين دا ساتىپ جاتىر. ءبىراق كوبىنەسە قاجەتتى تاۋارلار عوي. شوكولاد، قۇرعاق ءسۇت، تاعى باسقا مايلار.
رۋسلان قازاقستان مەن قىتاي كاسىپكەرلەرىنىڭ بىرلەسىپ ارىپتەستىك ورناتۋىنا تالاي رەت مۇرىندىق بولدىم دەيدى. سولاردىڭ ءبىرى سانيا قالاسىنداعى وتاندىق ونىمدەر پاۆيلونى. مۇندا ەلىمىزدە شىعارىلاتىن تاۋارلاردىڭ ونداعان ءتۇرى ساتىلىپ جاتىر.
بۇگىندە قازاق-قىتاي اراسىندا ۆيزاسىز رەجيم ورناعالى تىكەلەي اۋە رەيستەرى كوبەيدى. تۋريستەر سانى دا ارتقان. قىتاي تاراپىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، حاينانعا جىل سايىن 100 ميلليون ساياحاتشى كەلسە، ونىڭ 75 مىڭى قازاقستان ازاماتتارى. بارىس-كەلىس جيىلەگەن سايىن قىزمەت كورسەتۋ سالاسىندا ەكى جاقتى بىرلەسكەن كومپانيالار دا كوبەيگەن.
قازاقستان مەن قىتاي اراسىندا ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جىلدان جىلعا نىعايىپ كەلەدى. بيىل ساۋدا اينالىمى العاشقى 11 ايدا 43,8 ميلليارد دوللارعا جەتتى. سونىڭ ىشىندە قازاقستاننىڭ قىتايعا جالپى قۇنى 17,3 ميلليارد دوللاردىڭ تاۋارى ەكسپورتتالعان.
24.kz