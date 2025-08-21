قىتايداعى ميانحۋا كىتاپحاناسى - الەمدەگى ەڭ ەرەكشە كىتاپحانالاردىڭ ءبىرى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ گۋاڭشي پروۆينتسياسىنداعى ميانحۋا اۋىلىنا جاقىن جەردە ورنالاسقان ميانحۋا كىتاپحاناسى - ۇلكەن ۇڭگىر ىشىندە، جارتاستىڭ ەتەگىندە ورنالاسقان ەرەكشە مادەني كەڭىستىك، دەپ جازدى ازەرتادج.
بيىل مامىر ايىندا اشىلعان ساتتەن باستاپ-اق بۇل كىتاپحانا قىتايدىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەرىندە ۇلكەن تانىمالدىققا يە بولعان.
كىتاپحانالار ادەتتە ينتەرنەتتە قىزۋ تالقىلانا بەرمەيدى، الايدا ميانحۋا - جاي عانا كىتاپ ساقتايتىن ورىن ەمەس، بۇل - كىتاپ وقۋدى ۇناتاتىندار مەن ەرەكشە اسەرلەر مەن كوز تارتار كورىنىستەردى ىزدەيتىن ساياحاتشىلار ءۇشىن ناعىز تارتىمدى نىسان. بيىك جارتاستىڭ شەتىندە، كوك جەلەكتىڭ ورتاسىندا ورنالاسقان بۇل ورىن جاساندى ينتەللەكت جاساپ شىعارعان قيال سەكىلدى كورىنەدى. الايدا بۇل - شىنايى مەكەن جانە وعان بارۋعا دايىن ءار ادام ءۇشىن ەسىگى اشىق.
كىتاپحانانىڭ سىرتقى كورىنىسى - جارتاستارعا ىلىنگەن اعاش كوپىرلەر مەن بالكوندار - بىردەن كوز تارتادى. ءبىراق ناعىز سيقىر ىشكە كىرگەندە باستالادى. كىتاپحانا ورنالاسقان ۇڭگىردىڭ ىشكى كەڭىستىگى - ويلى- قىرلى قابىرعالار مەن مىڭداعان كىتاپ تولتىرىلعان سورەلەرىمەن ادامدى تاڭقالدىرادى.
بۇل كىتاپحانا اۋىل تۇرعىندارىنا كىتاپتارعا قول جەتكىزۋ مۇمكىندىگىن ۇسىنىپ قانا قويماي، اۋىلدىق جەردە ورنالاسقانىنا قاراماستان، بۇكىل قىتايدان كەلەتىن تۋريستەردى تارتاتىن كورنەكتى ورىنعا اينالىپ وتىر.
ال قازاقستاندا RFID تەحنولوگياسى ارقىلى 20-دان استام مەكتەپ كىتاپحاناسىندا سكانەرلەۋشى روبوتتار جۇمىس ىستەمەك.