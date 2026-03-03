قىتايدا ومىرگە بەسەم كەلدى: ۇلكەنى - يۋنۋس، كىشىسى - زافيرا
استانا. قازاقپارات - 26 -اقپانعا قاراعان ءتۇنى قىتايدىڭ ۋحان قالاسىنداعى پەرزەنتحانالاردىڭ بىرىندە 24 جاستاعى ديلحۋمار مامەتجان ومىرگە بەسەم اكەلدى.
دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، تابيعي جولمەن بەسەم تابۋ ىقتيمالدىعى جەر جۇزىندە 60 ميلليون ادامنىڭ بىرىنە عانا بۇيىرادى ەكەن. قىتايلىق ب ا ق بۇل وقيعانى وتە سيرەك كەزدەسەتىن مەديتسينالىق مۇعجيزا رەتىندە جارىسا حابارلاپ جاتىر.
قىتايلىق داسيان اقپاراتتىق پورتالىنىڭ جازۋىنشا، كەسار وتاسىن قىتايعا تانىمال اكۋشەر-گينەكولوگ، ۋحان ۋنيۆەرسيتەتىنە قاراستى جۋننان اۋرۋحاناسىنىڭ مامانى لي جيافۋ جۇرگىزگەن.
ونىڭ سوزىنشە، بىردەن بەس بالا تابۋ وتە سيرەك قۇبىلىس ءارى قاۋىپ-قاتەرى دە كوپ. العاشقى تەكسەرۋ كەزىندە انا مەن تۋاشاقتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن ەسكەرە وتىرىپ، ماماندار قۇرساقتاعى ءسابيدىڭ سانىن ازايتۋ تۋرالى ۇسىنىس جاساعان. الايدا جاس جۇبايلار بۇل ۇسىنىسپەن كەلىسپەگەن. بولاشاق انانىڭ تاڭداۋىنا قۇرمەت ەتكەن دارىگەرلەر ونى دەر كەزىندە جان-جاقتى تەكسەرۋدەن وتكىزىپ، بوساندىرۋعا مۇقيات دايىندىق جاساعان.
ديلحۋمار شىڭجاڭ ۇيعىر اۆتونوميالىق رەگيونى حوتان ءۋالاياتىنىڭ قاراقاش اۋدانىنىڭ تۇرعىنى، ۇلتى ۇيعىر. ءوزىنىڭ بىردەن بەس بالاعا جۇكتى ەكەنىن بىلگەننەن كەيىن، جەرگىلىكتى مەديتسينالىق مەكەمەلەردىڭ بىلىكتىلىگى شەكتى ەكەنىن ەسكەرگەن ديلحۋمار مىڭداعان شاقىرىم جول باسىپ، ۋحان قالاسىنداعى مامانداندىرىلعان اۋرۋحانانىڭ كومەگىنە جۇگىنگەن.
25 -اقپان كۇنى كەشكە قاراي ديلحۋماردىڭ قاعاناعى مەرزىمىنەن ەرتە جارىلىپ، جەدەل مەديتسينالىق جاردەم كورسەتۋگە تۋرا كەلەدى.
قىتايلىق ب ا ق- تىڭ جازۋىنشا، اينالاسى 15 مينۋت ىشىندە اكۋشەر، نەوناتولوگ، انەستەزيولوگ ماماندار تاس-ءتۇيىن دايىندالىپ، تولىق قۇرامدا جۇمىسقا كىرىسكەن. وتا بارىسىندا بەس ءسابي كەزەك-كەزەگىمەن امان-ەسەن دۇنيەگە كەلگەن.
سابيلەردىڭ سالماعى رەتىمەن 990، 1020، 970، 1030 جانە 870 گرام. العاشقى مەديتسينالىق باعالاۋ كورسەتكىشى 6 بالدان جوعارى بولعان.
- قىرىق جىلعا جۋىق ەڭبەك جولىمدا مۇنداي جاعدايعا العاش رەت تاپ بولىپ وتىرمىن، - دەيدى لي جيافۋ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى تاڭدا نارەستەلەردىڭ ومىرلىك كورسەتكىشتەرى سالىستىرمالى تۇردە تۇراقتى. دەگەنمەن ولاردى الدا ەركىن تىنىستاۋ، كولدەنەڭ دەرتتەن قورعانۋ، دۇرىس قورەكتەنۋ سەكىلدى بىرنەشە كۇردەلى سىناق كۇتىپ تۇر. قازىرگى كۇندە ادەتتەگى پالاتاعا اۋىستىرىلعان سابيلەردىڭ ءوسۋى مەن دامۋىن ماماندار ءجىتى باقىلاۋدا ۇستاپ وتىر.
بىردەن بەس بالانىڭ اكەسى اتانعان ابدۋللا احاتتىڭ ايتۋىنشا، ەرلى-زايىپتىلار اقىلداسا كەلە سابيلەردىڭ تۇڭعىشىنا يۋنۋس، ەكىنشىسىنە ميھريا، ۇشىنشىسىنە ميھريما، تورتىنشىسىنە ءزاميرا، كەنجەسىنە زافيفە دەپ ات قويعان.
اۆتور
ەرلان مازان