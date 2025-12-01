قىتايدا سالىنىپ جاتقان الەمدەگى ەڭ ۇلكەن مۇز قالاشىعىنا مۇز جەتپەي جاتىر
استانا. قازاقپارات - قىتايلار الەمدەگى ەڭ ۇلكەن مۇز قالاشىعىن سالىپ جاتىر. شاھار 100 پايىز مۇزدان تۇرعىزىلادى. وسى ارقىلى الەم نازارىن اۋدارىپ كوپ ساياحاتشى تارتۋدى كوزدەپ وتىر. تۋريستىك جوبا كورشى ەلدىڭ سولتۇستىك- شىعىسىنداعى حاربين قالاسىندا جۇزەگە اسىرىلۋدا.
قىتايلار مۇز قالانىڭ قۇرىلىسىن باستادى. اۋماعى 1,2 ميلليون شارشى مەتر. مۇز پاتشالىعى قىتاي ساۋلەت ستيلىندە سالىنۋدا. بارلىق ەلەمەنت وسى ەلدىڭ مادەنيەتى جانە تاريحىمەن ۇشتاستىرىلعان. بۇل تۋريستەردىڭ قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرىپ وتىر. بۇل - تۋريستەردى ەڭ كوپ تارتاتىن جانە بيۋدجەتكە قوماقتى قارجى اكەلەتىن نەگىزگى جوبالاردىڭ ءبىرى. سوندىقتان قىتايلار بۇعان قاتتى ءمان بەرەدى. ونىڭ قۇرىلىسىنا 200 مىڭ شارشى مەتر مۇز پايدالانىلادى. قۇرلىسىقا 10 مىڭ جۇمىسشى جانە مىڭنان استام تەحنيكا تارتىلدى. سونىمەن قاتار مۇسىندەردى جاساۋعا 300-دەي كاسىبي ءمۇسىنشى جالداندى.
الايدا بيىل قۇرىلىسشىلار كەدەرگىلەرگە تاپ بولىپ وتىر. مۇز تاپشى. وزەن، كولدەردىڭ بەتى قاتپاعان. ال ۋاقىت تىعىز. قالانى دەر كەزىندە تۇرعىزباسا كەتكەن شىعىن اقتالمايدى. تۋريستىك ناۋقانعا ۇلگەرۋ ءۇشىن جانتالاسىپ جاتىر. بىلتىردان بەرى ساقتالعان مۇز كىرپىشتەر تولىق جەتپەدى. جۋىق ارادا كۇن سۋىپ، مۇز قاتپاسا ينۆەستورلار قىرۋار شىعىنعا باتىپ، جوبا قۇردىمعا كەتۋى مۇمكىن.
سۋن پەيۋي، مۇز قالاشىعىن دامىتۋ جانە ديزاين ءبولىمىنىڭ جەتەكشىسى:
- بىلتىر مۇزداردى ويىپ 10 اي بويى ساقتادىق. قازىر سولاردى كادەگە جاراتىپ جاتىرمىز. ءبىرقاتار مۇز مۇسىندەر دايىن. مۇزدى كەسۋگە جانە تاسىمالداۋعا ارنالعان قاجەتتى تەحنيكالار ورناتىلدى. الايدا اۋا رايى قولايسىز بولىپ تۇر. جوبانىڭ ءسانىن كەلتىرەتىن قار مەن مۇز جوق. كەمىندە 10 مىڭ شارشى مەتر قار كەرەك. ويتكەنى بيىل مۇز قالاشىقتىڭ اۋماعىن ۇلكەيتىپ وتىرمىز.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، مول تابىسقا شىعۋ ءۇشىن مۇز نىسان كەمىندە 60 كۇن جۇمىس ىستەۋى ءتيىس. الايدا ءبارى اۋا رايىنا بايلانىستى. جۋىردا كۇن سۋىتپاسا ميللياردتاعان قارجى ءراسۋا بولۋى مۇمكىن. ساراپشىلار قوناق ۇيلەر مەن الدىن الا ساتىلعان بيلەتتەرگە قاراپ بيىل بىلتىرعىدان دا كوپ تۋريست كەلەدى دەپ بولجاپ وتىر.
وتكەن جىلى قىسقى ماۋسىمدا حاربينگە جالپى سانى 90 ميلليوننان استام ادام كەلىپ كەتكەن. ناتيجەسىندە 19 ميلليارد ا ق ش دوللار تابىس تۇسكەن. وسىنشاما قىراۋار قارجى مەن تابىس اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا قاراماستان ينۆەستورلاردى تاۋەكەلگە بەل بۋۋعا يتەرمەلەيدى. قالاي بولعاندا دا حاربيننىڭ سۋىق كليماتى مەن الەۋەتى تۋريزم باعىتىندا ۇتىمدى پايدالانىلىپ وتىر.
24.kz