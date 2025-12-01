21:30, 01 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
قىتايدا روبوتتارعا ارنالعان وقۋ ورىنى اشىلدى
استانا. قازاقپارات - قىتاي ەلىندە روبوتتارعا ارنالعان وقۋ ورىنى اشىلدى. مۇندا ادامعا ۇقساس قۇلتەمىرلەر ءبىلىم الادى. ينسترۋكتورلار ولاردى ءوندىرىس ورىندارىندا، كۇندەلىكتى تۇرمىس-تىرشىلىكتە، مەديتسينا مەن اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنا يكەمدەپ دايىندىقتان وتكىزەدى.
كيىم جيناپ قوقىس شىعارۋدان باستاپ، جۇك كوتەرۋ، كولىك قۇراستىرۋ، ەلەكتروندى قۇرىلعىلار جاساۋعا ماشىقتايدى. قىزمەت كورسەتۋدىڭ 20 شاقتى ءتۇرىن ۇيرەنىپ شىعادى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، وقۋ ورنىندا ءبىلىم العان روبوتتار بەرىلگەن تاپسىرمانى 95 پايىز دالدىكپەن ورىنداي الادى. كەيىنگى كەزدە سۇرانىس ارتىپ، كاسىپورىندار روبوتتارىن جەتىلدىرۋ ءۇشىن وقۋعا ءجيى بەرەتىن بولعان.
ايتا كەتۋ كەرەك، قىتاي بۇگىنگە دەيىن 10 ميلليوننان استام روبوت شىعارىپ، الەمدەگى ەڭ ءىرى روبوت ءوندىرۋشى ەلگە اينالدى.
24.kz