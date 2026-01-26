22:44, 26 - قاڭتار 2026 | GMT +5
قىتايدا روبوتتار قوناق كۇتەدى
استانا. قازاقپارات - قىتايدىڭ حاڭجوۋ قالاسىندا بارلىق جۇمىستى روبوتتار اتقاراتىن مەيرامحانا اشىلدى. وندا تاماق دايىنداۋدان تاپسىرىس قابىلداۋعا دەيىنگى مىندەتتەردى سول جاساندى ينتەلەكت باسقارادى.
جوبا اۆتورلارى اس مازىرىندە نەگىزىنەن جەرگىلىكتى تاعام بارىن جانە ولاردىڭ ءتۇرى جۇزدەن اساتىنىن ايتادى. جۇمىسشى روبوتتار سانى 10-نان اسادى. ءبىر تاپسىرىستى ازىرلەۋگە شامامەن 3 مينۋت كەتەدى ەكەن.
مامانداردىڭ مالىمدەۋىنشە، بۇل قىتايداعى تولىعىمەن روبوتتار عانا جۇمىس ىستەيتىن ازىرگە جالعىز مەيرامحانا.
24.kz