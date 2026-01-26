ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:44, 26 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قىتايدا روبوتتار قوناق كۇتەدى

    استانا. قازاقپارات - قىتايدىڭ حاڭجوۋ قالاسىندا بارلىق جۇمىستى روبوتتار اتقاراتىن مەيرامحانا اشىلدى. وندا تاماق دايىنداۋدان تاپسىرىس قابىلداۋعا دەيىنگى مىندەتتەردى سول جاساندى ينتەلەكت باسقارادى.

    Робот, ЖИ, жасанды интеллект, робототехника
    Фото: Синьхуа

     جوبا اۆتورلارى اس مازىرىندە نەگىزىنەن جەرگىلىكتى تاعام بارىن جانە ولاردىڭ ءتۇرى جۇزدەن اساتىنىن ايتادى. جۇمىسشى روبوتتار سانى 10-نان اسادى. ءبىر تاپسىرىستى ازىرلەۋگە شامامەن 3 مينۋت كەتەدى ەكەن.

    مامانداردىڭ مالىمدەۋىنشە، بۇل قىتايداعى تولىعىمەن روبوتتار عانا جۇمىس ىستەيتىن ازىرگە جالعىز مەيرامحانا.

     24.kz 

    سوڭعى جاڭالىقتار