ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    18:57, 04 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قىتايدا قاتەرلى ىسىكتى انىقتايتىن ج ي ىسكە قوسىلدى

    استانا. قازاقپارات - گۋاڭجۋ اۋرۋحاناسىندا جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندەگى جاڭا مودەل جاسالدى. ول جاسۋشالارداعى گەنەتيكالىق مۋتاتسيالاردى ءبىر مينۋت ىشىندە تاۋىپ، قاتەرلى ىسىكتى ەرتە كەزەڭدە انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

    жасанды интеллект
    Фото: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

    جوبا اۆتورلارى باعدارلامانى جاساپ شىقپاس بۇرىن 9 مىڭ ۇلگىنى زەرتتەگەن. ناتيجەسىندە ونىڭ دالدىگى 80-90 پايىزدى قۇراعان. دارىگەرلەردىڭ ايتۋى بويىنشا، ءداستۇرلى گەنەتيكالىق تەكسەرۋدىڭ ورتاشا قۇنى 3 مىڭ دوللاردان اسادى. ال جاڭا كومپيۋتەرلىك مودەلمەن انىقتاۋ تەز ءارى قولجەتىمدى.

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار