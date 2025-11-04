18:57, 04 - قاراشا 2025 | GMT +5
قىتايدا قاتەرلى ىسىكتى انىقتايتىن ج ي ىسكە قوسىلدى
استانا. قازاقپارات - گۋاڭجۋ اۋرۋحاناسىندا جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندەگى جاڭا مودەل جاسالدى. ول جاسۋشالارداعى گەنەتيكالىق مۋتاتسيالاردى ءبىر مينۋت ىشىندە تاۋىپ، قاتەرلى ىسىكتى ەرتە كەزەڭدە انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
جوبا اۆتورلارى باعدارلامانى جاساپ شىقپاس بۇرىن 9 مىڭ ۇلگىنى زەرتتەگەن. ناتيجەسىندە ونىڭ دالدىگى 80-90 پايىزدى قۇراعان. دارىگەرلەردىڭ ايتۋى بويىنشا، ءداستۇرلى گەنەتيكالىق تەكسەرۋدىڭ ورتاشا قۇنى 3 مىڭ دوللاردان اسادى. ال جاڭا كومپيۋتەرلىك مودەلمەن انىقتاۋ تەز ءارى قولجەتىمدى.