قىتايدا ميانمادان ەكستراديتسيالانعان 41 مىڭ الاياق سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي سوتتارى تەلەكوممۋنيكاتسيالىق الاياقتىققا قارسى كۇرەس اياسىندا سوڭعى بەس جىلدا ميانمادان ەكستراديتسيالانعان ونداعان مىڭ ادامعا ۇكىم شىعاردى.
بۇل تۋرالى بەيسەنبى كۇنى ق ح ر جوعارعى حالىق سوتى حابارلادى، دەپ جازدى Kazinform-نىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
جوعارعى سوت ينستانتسياسىنىڭ وكىلى ۋاڭ بين باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ميانمانىڭ سولتۇستىگىندە جۇمىس ىستەيتىن ەڭ ءىرى مين جانە باي تۋىستىق توپتارعا قاتىستى سوت پروتسەستەرى تولىعىمەن اياقتالعانىن مالىمدەدى. بيلىك ورگاندارى ارەكەتتەرىنىڭ ناتيجەسىندە ەكى شەكارارالىق توپ جويىلدى.
ۆەدومستۆو اتاپ وتكەندەي، 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن سوتتار ميانماداعى الاياقتىق ورتالىقتار قىزمەتىنە تىكەلەي قاتىسى بار 27 مىڭنان استام ءىستى قاراۋىن اياقتاعان. تىڭداۋ قورىتىندىلارى بويىنشا 41 مىڭ ادامعا قاتىستى ۇكىمدەر شىعارىلدى.
ۋاڭ بيننىڭ ايتۋىنشا، ءادىل سوت توپ جەتەكشىلەرى جانە كىسى ءولتىرۋ مەن ادام ۇرلاۋدى قوسا العاندا، زورلىق-زومبىلىق قىلمىستارىنا قاتىسقاندارعا ەرەكشە قاتال قارايدى. ميانمانىڭ سولتۇستىگىندەگى الاياقتىق ىستەرى بويىنشا 39 ايىپتالۋشىعا ءومىر بويى باس بوستاندىعىنان ايىرۋ نەمەسە ودان دا قاتاڭ جازا تاعايىندالدى، ونىڭ ىشىندە 16 ادام ءولىم جازاسىنا كەسىلدى.
2021-2025 -جىلدارى ءبىرىنشى ساتىداعى سوتتار تەلەكوممۋنيكاتسيا جانە جەلىلىك الاياقتىققا قاتىستى 159 مىڭنان استام قىلمىستىق ءىستى قاراپ، ولار بويىنشا 338 مىڭنان استام ادام سوتتالدى.
وسىعان دەيىن قىتايدا ميانمادان ەكستراديتسيالانعان 11 مىڭنان اسا تەلەفون الاياعى تەرگەۋگە الىنعانىن جازدىق.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا