ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:32, 18 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قىتايدا كاسىبىن دامىتقان قازاق قىزى قازاقستاندا بيزنەس اشپاق

    استانا. KAZINFORM - قىتايداعى قازاقتار ۇلتتىق كيىمنەن اجىراماعان. بۇل تۋرالى قىتاي ەلىندە ءوز برەندىن قالىپتاستىرعان قازاق قىزى Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن Live» باعدارلاماسىندا ايتتى.

    Қытайда кәсібін дамытқан қазақ қызы Қазақстанда бизнес ашпақ
    Фото: Видеодан скрин

    كاسىپكەر بۇلبۇل تىلەۋقابىل قىزى بۇگىندە بىرنەشە باعىتتى قاتار دامىتىپ وتىر. ونىڭ بيزنەسى كوسمەتيكا ءوندىرىسى مەن ءسان يندۋسترياسىن قامتيدى.

    - كوسمەتيكا شىعارۋمەن اينالىسىپ ءجۇرمىن. قوسىمشا ۇلتتىق كيىمدەرگە تاپسىرىس قابىلدايمىن. تىگىنشىلەرىممەن بىرگە ەشكىمدە جوق ستيلدەردى قامتيمىز. كوبىنە ءبىر دانادان عانا تىگەمىز. قىتايداعى قازاقتار جاپپاي ساتىپ الادى. مەرەكە-جيىن، تويلاردا ۇستىنەن تاستامايدى، - دەدى ول.

    كاسىپكەردىڭ سوزىنشە، ءاربىر بۇيىمدا ۇلتتىق ءمان مەن مازمۇن ساقتالۋى ءتيىس. سوندىقتان ويۋ-ورنەكتەرگە ەرەكشە نازار اۋدارىلادى.

    - ويۋ-ورنەك، قوشقار ءمۇيىز، ارقالى ورنەككە ءمان بەرەمىز. كوبىنە جاعالى كيىمدەرگە، باس كيىمدەرگە قولدانامىز. برەندتىڭ اتاۋى - «اياۋلىم». ونى تۇڭعىش قىزىمنىڭ ەسىمىمەن بايلانىستىردىم، - دەدى سپيكەر.

    ونىڭ ايتۋىنشا، بيزنەستىڭ دامۋى باسەكەلەستىكپەن تىكەلەي بايلانىستى. قازىر قىتاي نارىعىندا ۇلتتىق كيىمدەرگە سۇرانىس جوعارى، بۇل كاسىپتى كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرىپ وتىر.

    - قازىر قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى بايلانىس نىعايىپ كەلەدى.  بيزنەستى دامىتۋعا مۇمكىندىك مول - دەدى كاسىپكەر.

    بۇلبۇل تىلەۋقابىل قىزى الداعى جوسپارىنىڭ اۋقىمدى ەكەنىن جاسىرمادى. ونىڭ ماقساتى - «اياۋلىم» برەندىن حالىقارالىق دەڭگەيگە شىعارۋ جانە قازاقستاندا ءوندىرىستى دامىتۋعا ينۆەستيتسيا سالۋ.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
