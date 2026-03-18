قىتايدا كاسىبىن دامىتقان قازاق قىزى قازاقستاندا بيزنەس اشپاق
استانا. KAZINFORM - قىتايداعى قازاقتار ۇلتتىق كيىمنەن اجىراماعان. بۇل تۋرالى قىتاي ەلىندە ءوز برەندىن قالىپتاستىرعان قازاق قىزى Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن Live» باعدارلاماسىندا ايتتى.
كاسىپكەر بۇلبۇل تىلەۋقابىل قىزى بۇگىندە بىرنەشە باعىتتى قاتار دامىتىپ وتىر. ونىڭ بيزنەسى كوسمەتيكا ءوندىرىسى مەن ءسان يندۋسترياسىن قامتيدى.
- كوسمەتيكا شىعارۋمەن اينالىسىپ ءجۇرمىن. قوسىمشا ۇلتتىق كيىمدەرگە تاپسىرىس قابىلدايمىن. تىگىنشىلەرىممەن بىرگە ەشكىمدە جوق ستيلدەردى قامتيمىز. كوبىنە ءبىر دانادان عانا تىگەمىز. قىتايداعى قازاقتار جاپپاي ساتىپ الادى. مەرەكە-جيىن، تويلاردا ۇستىنەن تاستامايدى، - دەدى ول.
كاسىپكەردىڭ سوزىنشە، ءاربىر بۇيىمدا ۇلتتىق ءمان مەن مازمۇن ساقتالۋى ءتيىس. سوندىقتان ويۋ-ورنەكتەرگە ەرەكشە نازار اۋدارىلادى.
- ويۋ-ورنەك، قوشقار ءمۇيىز، ارقالى ورنەككە ءمان بەرەمىز. كوبىنە جاعالى كيىمدەرگە، باس كيىمدەرگە قولدانامىز. برەندتىڭ اتاۋى - «اياۋلىم». ونى تۇڭعىش قىزىمنىڭ ەسىمىمەن بايلانىستىردىم، - دەدى سپيكەر.
ونىڭ ايتۋىنشا، بيزنەستىڭ دامۋى باسەكەلەستىكپەن تىكەلەي بايلانىستى. قازىر قىتاي نارىعىندا ۇلتتىق كيىمدەرگە سۇرانىس جوعارى، بۇل كاسىپتى كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرىپ وتىر.
- قازىر قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى بايلانىس نىعايىپ كەلەدى. بيزنەستى دامىتۋعا مۇمكىندىك مول - دەدى كاسىپكەر.
بۇلبۇل تىلەۋقابىل قىزى الداعى جوسپارىنىڭ اۋقىمدى ەكەنىن جاسىرمادى. ونىڭ ماقساتى - «اياۋلىم» برەندىن حالىقارالىق دەڭگەيگە شىعارۋ جانە قازاقستاندا ءوندىرىستى دامىتۋعا ينۆەستيتسيا سالۋ.