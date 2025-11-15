قىتايدا جىلجىمايتىن مۇلىك نارىعىنداعى داعدارىس كۇشەيدى
استانا. قازاقپارات - قىتايدىڭ جىلجىمايتىن مۇلىك نارىعىنداعى قيىندىقتار ازيا بانكتەرىنە جاڭا قىسىم تۇسىرە باستادى. كەپىلگە قويىلعان نىسانداردىڭ قۇنسىزدانۋىنا بايلانىستى 10 ميلليارد ا ق ش دوللارىنان استام ترانسشەكارالىق نەسيەلەردىڭ قايتارىلماي قالۋ قاۋپى ارتىپ وتىر.
سوڭعى اقپاراتقا سايكەس، گونكونگتاعى Parkview Group كومپانيا 940 ميلليون دوللار كولەمىندەگى نەسيەنىڭ مەرزىمىن ۇزارتۋعا تىرىسىپ جاتىر. الايدا كومپانيانىڭ نەگىزگى كرەديتورلارى سانالاتىن تايۆان بانكتەرى ازىرگە كەلىسىم بەرمەگەن. نارىقتاعى ايقىنسىزدىق پەن جىلجىمايتىن مۇلىك قۇنىنىڭ تومەندەۋى مۇنداي نەسيەلەر ءۇشىن تاۋەكەلدى كۇشەيتىپ وتىر.
وسىعان ۇقساس جاعدايدى Gaw Capital باسقاراتىن قور دا باستان وتكەرىپ جاتىر. قور 260 ميلليون دوللارلىق قارىزدى وتەۋ مەرزىمىن وتكىزىپ الدى. ەگەر كرەديتورلار جاقىن كۇندەرى تالاپ قويعان جاعدايدا، بۇل قارىز رەسمي تۇردە دەفولت دەپ تانىلۋى مۇمكىن. نەسيە بەرگەن بانكتەر قاتارىندا HSBC ،Hang Seng Bank ،UOB جانە بىرنەشە ءىرى تايۆاندىق قارجى ينستيتۋتتارى بار. ولار نەسيەنى شەكسىز مەرزىمگە ۇزارتۋعا قۇلىقسىز بولعانىمەن، دەفولت ورىن السا، كەپىل مۇلكىنىڭ باعاسىنىڭ تومەندەۋى سالدارىنان وزدەرى دە ايتارلىقتاي شىعىنعا ۇشىراۋى ىقتيمال.
Parkview Group وزىنە تيەسىلى ەڭ ءىرى اكتيۆ - بەيجىڭدەگى Parkview Green كەشەنىن ساتۋ مۇمكىن بولماي وتىر. ال Gaw Capital شاڭحايداعى Ocean Towers كەڭسە عيماراتىن ساتىپ، قارىزىن جابۋ جوسپارىن دا جۇزەگە اسىرا المادى. بۇل نىساندار نارىق قۇلدىراعان كەزەڭدە وتىمدىلىگىن جوعالتىپ، ينۆەستورلار تاراپىنان قىزىعۋشىلىق كۇرت تومەندەگەنىن كورسەتەدى.
ەكى نەسيە دە قىتايداعى بۇرىنعى جىلجىمايتىن مۇلىك ورلەۋى كەزىندە بەرىلگەن ترانسشەكارالىق قارجىلاندىرۋ جوبالارىنىڭ ءبىر بولىگى بولعان. الايدا قازىرگى جاعدايدا ءدال وسىنداي مامىلەلەر سىرتقى شوكتارعا ەرەكشە سەزىمتال بولىپ وتىر.
Gaw Capital سونىمەن قاتار شاڭحايداعى تاعى ءبىر جوباعا قاتىستى 110 ميلليون دوللارلىق نەسيەنى قايتا قارجىلاندىرۋ جونىندە بانكتەرمەن كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر.
قىتايدىڭ جىلجىمايتىن مۇلىك سەكتورىنىڭ پروبلەماسى قارجى نارىعىنا اسەرىن كۇشەيتە ءتۇستى. كەپىل مۇلكىنىڭ قۇنى تومەندەپ، سىرتقى قارجىلاندىرۋ كوزدەرىنىڭ تارىلۋى كومپانيالاردىڭ قايتا قارجىلاندىرۋ مۇمكىندىگىن شەكتەپ وتىر. بۇل ءۇردىس قىتاي ەكونوميكالىق ءوسىمىنىڭ باياۋلاۋىنا جانە ينۆەستورلار سەنىمىنىڭ السىرەۋىنە الىپ كەلەدى.
ساراپتامالىق باعالاۋلارعا سايكەس، قازىرگى قيىندىقتار جالعاسا بەرسە، ايماقتاعى بانكتەردىڭ تاۋەكەل دەڭگەيى ۇلعايىپ، ترانسشەكارالىق نەسيەلەۋدىڭ كولەمى قىسقارۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار، قىتايداعى جىلجىمايتىن مۇلىك نارىعىنىڭ السىزدىگى ىشكى سۇرانىسقا دا اسەر ەتىپ، ەكونوميكانىڭ قالپىنا كەلۋ قارقىنىن تەجەي ءتۇسۋى ىقتيمال.
اۆتور
مۇقتار مۇرات