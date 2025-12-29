قىتايدا جۇمىسسىز جاستار كوبەيدى
استانا. قازاقپارات - قىتايدا جۇمىسسىزدىق دەڭگەيى تومەندەمەي تۇر. بۇل اسىرەسە جاستار اراسىندا ۇلكەن ماسەلەگە اينالدى. ەلدىڭ ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، قازىر جاستاردىڭ 17 پايىزى جۇمىسسىز ءجۇر. وعان اسەر ەتكەن فاكتور كوپ.
ءوندىرىس ورىندارى مەن مەكەمەلەر سيفرلاندىرىلىپ كەيبىر ماماندىقتار قاجەتسىز بوپ قالدى. ونىڭ ۇستىنە اۋىل-ايماقتاردان جۇمىس ىزدەپ قالاعا كوشەتىندەر كوبەيگەن. بيىل 10 ميلليوننان استام ادام قونىس اۋداردى. بۇل دا باسەكەلەستىكتى ارتتىرىپ وتىر. جۇمىس تاپپاي جۇرگەندەردىڭ دەنى 16 مەن 24 جاس ارالىعىنداعى جاستار.
ۋىن شياۋي، قىتاي ەڭبەك قاتىناستارى ينستيتۋتىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى:
- جۇمىسشىلاردى زامان تالابىنا ساي بىلىكتىلىگىن ارتتىرىپ، قايتا وقىتۋ كەرەك. قىتاي ۇكىمەتى بۇل ماسەلەگە 2026 -جىلى كۇش سالادى. ءبىرقاتار كەشەندى جوبالار قاراستىرىلىپ وتىر. جۇمىس ورىندارىن كوبەيتىپ قىزمەتكەرلەردى وقىتۋ ماقساتىندا كاسىپورىندارعا سۋبسيديا بەرىلەدى. ەڭبەك ميگرانتتارى ەلدىڭ شىعىسى مەن باتىس بولىگىندە باقىلاۋعا الىنادى. وسى ارقىلى جۇمىس كۇشىن دۇرىس ۇيلەستىرۋ كوزدەلىپ وتىر.
