قىتايدا ۇشاتىن كولىكتەر شىعارىلا باستادى
استانا. قازاقپارات - قىتايلار ۇشاتىن كولىكتەردى جاپپاي شىعارۋعا كىرىستى. كورشى ەلدىڭ گۋاڭجوۋ قالاسىندا الەمدەگى العاشقى زاۋىت ىسكە قوسىلدى. جاڭا تەمىر تۇلپارلاردىڭ ەرەكشەلىگى جەردە دە كوكتە دە جۇرە الادى.
يننوۆاتسيالىق جوبا پروتوتيپتىك كەزەڭنەن كوممەرتسيالىق كەزەڭگە ءوتتى. ەندى بۇل كولىكتەر نارىققا قاشان شىعارىلادى؟ قىتايلار قيالدى شىندىققا اينالدىرىپ ۇشاتىن كولىكتەر ءداۋىرىن باستادى. بۇعان دەيىن ينجەنەرلەر ولاردىڭ تەك نوبايىن عانا جاساپ، كورمەلەردە ۇلگىسىن كورسەتىپ قانا كەلگەن ەدى. ەندى ءبىر-ەكى پروتوتيپ ەمەس، نارىققا شىعا الاتىنداي جاپپاي وندىرىسكە كوشتى. وعان دالەل گۋاڭجوۋ قالاسىندا اشىلعان زاۋىت. جىلىنا 10 مىڭ دانا كولىك شىعارۋعا قاۋقارلى.
ءوندىرىس ورنى روبوتتاندىرىلعان ينتەللەكتۋالدى تەحنولوگيامەن جۇمىس ىستەيدى. ەرەكشەلىگى ءاربىر 30 مينۋت سايىن ءبىر كولىك قۇراستىرىلادى. قازىر ينجەنەرلەر ۇشاتىن كولىكتەردىڭ العاشقى لەگىن جاساپ شىعاردى. اۋەاۆتوسىنىڭ ۇزىندىعى 5,5 مەتر. التى دوڭگەلەگى بار. ەكى بولىكتەن تۇرادى. نەگىزگى بولىگى جەردە قوزعالىپ، تاسىمالداۋشى بازا قىزمەتىن اتقارادى. ال ەكىنشى بولىگى توقپەن ۇشادى. ورنىنان تىك كوتىرىلىپ، قايتىپ قونا الادى. ول جۇرگىزۋشىنىڭ باسقارۋىمەن دە اۆتوماتتى تۇردە جۇزەگە اسىرىلا بەرەدى.
چەن شيحۋا، كولىك وندىرۋشىلەر قاۋىمداستىعى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى:
- العاشقى كەزەڭدە 5 مىڭ دانا كولىك شىعارىلادى. بۇل كولىكپەن ورتاق قولدانىستاعى جولدارمەن جۇرۋگە بولادى. ول ءۇشىن ستاندارتتى جۇرگىزۋشى كۋالىگىڭىز بولسا جەتكىلىكتى. ءبىراق ۇشاتىن بولىگىن پايدالانۋ ءۇشىن ۇكىمەت ورتاق ەرەجەلەر بەكىتۋى كەرەك. ال ايالداۋ ءۇشىن ارنايى بەلگىلەنگەن تۇراقتار جاسالۋى قاجەت.
بۇل ۇشاتىن كولىك سالاسىنداعى الەمدەگى ەڭ ءبىرىنشى كوممەرتسيالىق قادام بولىپ وتىر. قازىر ماماندار زاۋىتتىڭ وندىرىستەگى تەحنولوگيالىق مۇمكىندىگىن تەكسەرىپ جاتىر. دايىن ءونىمدى نارىققا 2026 -جىلى شىعارۋ جوسپاردا. ال باعاسى جەتكىزۋ، ەكسپورت جانە حالىقارالىق سەرتيفيكاتسيالىق سالىقتار مەن لوگيستيكا شىعىندارىنا بايلانىستى. الايدا بۇل كولىكتى الا سالىپ ۇشا بەرۋگە بولادى دەگەن ءسوز ەمەس. ءبىرقاتار كەدەرگىلەر ءالى دە بار. قىتايدا پايدالانۋ ەرەجەسى، قاۋىپسىزدىك، باسقارۋ تولىق جۇيەلەنبەگەن. قازىر ەلدە ارنايى تۇراقتار، اۋە جولدارى مەن ستانسيالار سياقتى ينفراقۇرىلىم جەتىلدىرىلىپ جاتىر. دەگەنمەن كومپانيا ولاردى كەلەسى جىلى رەسمي ساتىلىمعا شىعارۋدى كوزدەپ وتىر. باستاپقى قۇنى 280 مىڭ دوللاردان باستالادى. دەمەك بۇل ۇشاتىن كولىكتەر ءبىزدىڭ ەلگە دە بارىپ قالۋى مۇمكىن.
