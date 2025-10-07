قىتايدا ءزىلزالانى ەرتە ەسكەرتەتىن جۇيە جاسالدى
استانا. قازاقپارات - قىتايلار ءزىلزالا تۋرالى الدىن الا حابار بەرەتىن جۇيە جاساپ شىعاردى. وسىنىڭ ارقاسىندا جەراستى دۇمپۋلەرى باستاپقى كەزەڭدە انىقتالادى
تىڭ جوبا جەر سىلكىنىسىنەن 10-20 سەكۋند بۇرىن اۆتوماتتى تۇردە ەسكەرتۋ بەرە الادى. بۇعان قىتايدىڭ 16 مىڭعا جۋىق مونيتورينگ ستانسياسى جالعانعان. قاتەر تونسە دابىل حالىققا موبيلدى قوسىمشالار، س م س حابارلاما، تەلەديدار جانە وزگە دە پلاتفورمالار ارقىلى تاراتىلادى.
ايتا كەتۋ كەرەك، جۇيە ىسكە قوسىلعالى 359 رەت قاۋىپ تۋرالى بەلگى بەرىلىپ الدىن الا قورعانۋ شارالارى قابىلدانعان.
ۆان كۋن، قىتايدىڭ سەيسمولوگيالىق باسقارماسىنىڭ باسشىسى:
- ءبىز سەيسمولوگيا سالاسىندا ءىرى عىلىمي جەتىستىككە قول جەتكىزدىك. بۇل - الەمدەگى ەڭ ۇلكەن جۇيە. قاۋىپتى ايماقتاردىڭ 90 پايىزدان استامىن قامتىپ، بىرنەشە سەكۋند ىشىندە حابارلاما تاراتا الادى. وسىنىڭ ارقاسىندا ميلليونداعان ادامنىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋعا بولادى. عىلىمي تۇردە جەتىلدىرۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
24.kz