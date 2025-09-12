قىتايدا ءۇش جاسقا دەيىنگى بالالارعا جىل سايىن قارجىلاي كومەك بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا حالىق سانىن كوبەيتۋگە باعىتتالعان الەۋمەتتىك قولداۋ شارالارى كەڭەيتىلدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
وسى جىلدان باستاپ قىتايدا بالالارعا كۇتىم كورسەتۋگە ارنالعان ۇلتتىق سۋبسيديا جۇيەسى ەنگىزىلەدى. بۇل تۋرالى بەيسەنبى كۇنى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ ىستەرى مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ باسشىسى لەي حايچاو ءمالىم ەتتى. ونىڭ سوزىنشە، بۇل شارالار بالا تۋۋعا قولداۋ كورسەتۋدى كۇشەيتۋ جانە جوعارى ساپالى دەموگرافيالىق دامۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قولعا الىنعان.
سارسەنبى كۇنگى مالىمەت بويىنشا، تالاپتارعا ساي كەلەتىن ءوتىنىش بەرۋشىلەردىڭ %80- دان استامى ونلاين جانە وفلاين ارنالار ارقىلى تىركەلۋدى اياقتاعان. بۇل تۋرالى اقپارات قىتايدىڭ 14- بەسجىلدىعى (2021-2025 ج ج.) اياسىنداعى دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى جەتىستىكتەرى تۋرالى باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا باياندالدى.
قىتاي كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتى مەن مەملەكەتتىك كەڭسەنىڭ كەڭسەلەرى بۇرىن جاريالاعان جوسپارعا سايكەس، 1- قاڭتاردان باستاپ قىتاي وتباسىلارى ءۇش جاسقا دەيىنگى ءار بالاعا جىلىنا 3600 يۋان (شامامەن 506,8 ا ق ش دوللارى) مولشەرىندە كۇتىم سۋبسيدياسىن الادى. بۇل بالا سانىنا قاراماستان - ءبىرىنشى، ەكىنشى نەمەسە ءۇشىنشى بالاعا قاتىستى.
سوڭعى بەس جىلدا بالالارعا كۇتىم كورسەتۋگە باعىتتالعان ەكونوميكالىق قولداۋ بىرنەشە باعىتتا كەڭەيتىلدى. ءۇش جاسقا دەيىنگى بالالارعا كۇتىم جاساۋ جانە تاربيەلەۋ جەكە تابىس سالىعىنان قوسىمشا شەگەرىمدەرگە ەنگىزىلدى، ال شەگەرىمنىڭ مولشەرى ايىنا بالاسىنا 1000 يۋاننان 2000 يۋانعا دەيىن ارتتى، دەپ حابارلادى دەنساۋلىق ساقتاۋ كوميتەتىنىڭ ورىنباسارى گو يانحۋن.
گو يانحۋننىڭ ايتۋىنشا، قىتايدىڭ بارلىق وبلىستىق دەڭگەيدەگى اكىمشىلىك ايماقتارىندا كومەكشى رەپرودۋكتيۆتى تەحنولوگيالارعا قاتىستى جوبالار مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ اياسىنداعى وتەماقى باعدارلاماسىنا ەنگىزىلگەن. سونىمەن قاتار، تەگىن مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋ جانە تۇرعىن ۇيگە قولداۋ سياقتى باسقا دا شارالار ىسكە اسىرىلىپ جاتىر.
ەل بويىنشا جۇكتى ايەلدەر، بوسانعاندار جانە جاڭا تۋعان نارەستەلەردىڭ تۇراقتى تەكسەرۋ كورسەتكىشتەرى %90- دان جوعارى دەڭگەيدە ساقتالىپ وتىر. قىتايلىق شەنەۋنىك تۋعان ايەلدەردى تولىق قامتيتىن قولداۋ قىزمەتتەرىنىڭ جاقسارعانىن، ونىڭ ىشىندە جۇكتى ايەلدەردىڭ قاۋىپتەرىن انىقتاۋ جانە جوعارى قاۋىپ توبىنداعى جۇكتى ايەلدەر مەن بوسانعانداردى ارنايى ەمدەۋ مەحانيزمدەرىنىڭ ەنگىزىلگەنىن اتاپ ءوتتى.
قىتاي اتا-انالارىنا ءوز نارەستەلەرى مەن كىشكەنتاي بالالارىن كۇتىم كورسەتۋ ءۇشىن كوبىرەك ۋاقىت بەرىلەدى. گو يانحۋن اتاپ وتكەندەي، ەلدىڭ بارلىق وبلىستىق دەڭگەيدەگى اكىمشىلىك ايماقتارىندا جۇكتى ايەلدەرگە جانە بالا كۇتىمىنە بەرىلەتىن دەمالىس مەرزىمدەرى ۇزارتىلدى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، قىتايداعى ورتاشا بولجامدى ءومىر ۇزاقتىعى 79 جىلعا جەتتى.