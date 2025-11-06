قىتايدا بلوگەرلەرگە تالاپ كۇشەيدى
استانا. قازاقپارات - قىتايدا ينفليۋەنسەرلەر ءۇشىن تالاپ كۇشەيدى. ەندى وڭدى-سولدى كەڭەس تاراتىپ، اقىل ايتۋ توقتايدى. مەديسينا، قارجى، قۇقىق نەمەسە ءبىلىم سالاسىنداعى تاقىرىپتاردى تالقىعا سالۋ ءۇشىن بىلىكتىلىگىڭ بارىن دالەلدەۋىڭ قاجەت.
ال كاسىبي ءبىلىمىڭ، ءتيىستى ديپلوم نە ليتسەنزياڭ بولماسا، قانداي دا ءبىر اقپارات جاريالاپ، ۇسىنىس ايتۋعا تىيىم سالىنادى. بۇدان بىلاي قىتايلىق ءىرى ينتەرنەت-پلاتفورمالار اۆتورلاردىڭ قۇجاتتارىن تەكسەرۋگە مىندەتتەلدى. جاريالانعان اقپاراتتاردى تەكسەرىپ، وندا دەرەككوزدەر مەن زەرتتەۋلەرگە سىلتەمە كورسەتىلگەنىن قاداعالاۋعا ءتيىس. تالاپقا ساي ەمەس كونتەنت وشىرىلەدى. ال جاڭا ەرەجەلەردى ەلەمەگەن بلوگەرلەر 100 مىڭ يۋانعا دەيىن ايىپپۇل ارقالايدى. بۇل شامامەن 14000 دوللار.
قىتايدىڭ كيبەركەڭىستىك اكىمشىلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، جاڭا تالاپتاردىڭ ماقساتى - اقپاراتتاردىڭ شىنايىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ. قاتە ماعلۇمات تاراتۋ مەن قاۋىپتى ۇسىنىس بەرۋدىڭ الدىن الۋ. ويتكەنى ءسوزى ءوتىمدى بلوگەرلەرگە اۋديتوريا كوزسىز سەنەدى. قىتايدىڭ كيبەركەڭىستىك اكىمشىلىگى سونداي-اق مەديتسينالىق تاۋارلار مەن ءتۇرلى تاعامدىق قوسپالاردىڭ جارناماسىنا تىيىم سالدى. باستاما الەۋمەتتىك جەلىدە قىزۋ تالقىعا ءتۇستى. ءبىرى زاڭدى قولداسا، ەندى ءبىرى بيلىكتىڭ بۇل قادامىن ءسوز بوستاندىعىن شەكتەۋ دەپ اتادى. زاڭدى وزگە ەلدەر دە قابىلداۋعا ءتيىس دەگەندەر دە بار.
سيتاتا 1 (ينستاگرام): مۇنداي زاڭ ا ق ش- تا دا قابىلدانۋى ءتيىس. جەتكىلىكتى ءبىلىمىڭ بولماي تۇرا قاتە، جالعان اقپارات تاراتۋ ءسوز بوستاندىعى ەمەس. مىڭداعان وقىرمانى بار بلوگەر كوپشىلىككە زيانىن تيگىزسە، بۇل ونىڭ جەكە ءىسى ەمەس. كاسىبي مامان رەتىندە ماعان ارتىلعان جاۋاپكەرشىلىك جوعارى. شالىس باسسام، ليسەنزيامنان ايىرىلامىن. ال بلوگەرلەر وپ-وڭاي سىتىلىپ كەتەدى. ويلاندىراتىن دۇنيە.
سيتاتا 2 (ينستاگرام): قاعاز جۇزىندە كەرەمەت ەكەن ارينە. ءبىراق ديپلوم قانداي دا ءبىر سالادان حاباردار بولۋدىڭ جالعىز جولى ەمەس.
سيتاتا 3 (ينستاگرام): مەن ءسوز بوستاندىعىن قولدايمىن. الايدا ءوزىن ءوزى ساراپشى سانايتىن بلوگەرلەر اقىل-كەڭەس، ۇسىنىستارى ارقىلى دەنساۋلىققا زيان كەلتىرىپ جاتىر. ليسەنزياسىز مەديتسينا، پسيحولوگيا، فيزيوتەراپيامەن اينالىسۋعا بولمايدى.
زاڭ 25-قازان كۇنى كۇشىنە ەندى. قىتايداعى بۇل باستاما سالاداعى ەڭ قاتال زاڭداردىڭ ءبىرى بولعانىمەن، الەمنىڭ ءبىرقاتار ەلىندە مەملەكەت بلوگەرلەردىڭ قىزمەتىن رەتتەۋگە ارالاسادى. ماسەلەن، يسپانيادا بىلتىر «ينفليۋەنسەرلەر تۋرالى زاڭ» قابىلداندى. سونىڭ اياسىندا جىلىنا 300000 ەۋرو تابىس تاباتىن جانە 1 ميلليوننان ارتىق وقىرمانى بار كونتەنت جاساۋشىلاردان تىركەۋدەن ءوتىپ، جارناما جاساۋدا قاتاڭ ەرەجەلەردى ساقتاۋ تالاپ ەتىلەدى.
