19:43, 29 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
قىتايدا اتوم ەلەكتر ستانسيالار سانى كوبەيدى
استانا. قازاقپارات - قىتاي اتوم ەلەكتر ستانسيالارىنىڭ سانىن كوبەيتىپ جاتىر. بۇل كورشى ەلدەگى ەنەرگياعا سۇرانىستىڭ ارتۋىمەن بايلانىستى. قازىر كورشى مەملەكەت يادرولىق رەاكتورلاردىڭ سانىن 102-گە جەتكىزدى.
ونىڭ 58- ءى جۇمىس ىستەپ تۇر. 44 نىساننىڭ قۇرىلىسى جۇرگىزىلۋدە. ەلدىڭ ۇلتتىق ەنەرگەتيكالىق باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس يادرولىق ەنەرگيا كوزدەرىنەن جىلىنا جالپى مولشەرى 450 ميلليارد كۆات ساعات ەنەرگيا وندىرەلەدى. ناتيجەسىندە 140 ميلليون توننا كومىر ۇنەمدەلگەن. اۋاعا بولىنەتىن كومىر قىشقىل گازى 370 ميلليون تونناعا قىسقارعان. ەندى ەل ۇكىمەتى 2030 -جىلعا قاراي ا ە س- تەردىڭ جالپى قۋاتىن 113 گيگاۆاتتقا جەتكىزۋدى كوزدەپ وتىر.
24.kz