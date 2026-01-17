قىتايدا اقشانى جىلىستاتۋعا قارسى كۇرەستى كۇشەيتۋگە ارنالعان قۇجات قابىلداندى
استانا. KAZINFORM - قىتاي بيلىگى اقشانى جىلىستاتۋعا قارسى ارنايى ساقتىق شارالارىن رەتتەيتىن نۇسقاۋلىق قۇجاتتى جاريالادى. بۇل تۋرالى قىتاي حالىق بانكى مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى سينحۋا.
اتالعان نۇسقاۋلىق قىتاي حالىق بانكى مەن تاعى جەتى مەملەكەتتىك ۆەدومستۆونىڭ بىرلەسىپ قابىلداۋىمەن ازىرلەنگەن. قۇجات اقشانى جىلىستاتۋ، تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋ جانە جاپپاي قىرىپ- جوياتىن قارۋدى تاراتۋ ارەكەتتەرىنىڭ الدىن الۋعا، سونداي-اق وسى سالاداعى ارنايى ساقتىق شارالاردى بىرىزدەندىرۋگە باعىتتالعان.
نۇسقاۋلىققا سايكەس، بارلىق ۇيىمدار مەن جەكە تۇلعالار زاڭ تالاپتارىنا ساي ارنايى ساناتقا ەنگىزىلگەن سۋبەكتىلەرگە قاتىستى اقشانى جىلىستاتۋعا قارسى شارالاردى مىندەتتى تۇردە قولدانۋى ءتيىس. بۇل ساناتقا مەملەكەتتىك انتيتەرروريستىك جۇمىس جونىندەگى جەتەكشى توپ ايقىنداعان جانە ونىڭ كەڭسەسى جاريالاعان تەرروريستىك ۇيىمدار مەن جەكەلەگەن تۇلعالار جاتادى.
سونىمەن قاتار ارنايى ساناتقا قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ قارارلارىن ورىنداۋ تۋرالى حابارلامالارىندا كورسەتىلگەن نىسانالى قارجىلىق سانكتسيالارعا ىلىككەن ۇيىمدار مەن جەكە تۇلعالار دا ەنگىزىلگەن.
بۇدان بولەك، قىتاي حالىق بانكى نەمەسە وزگە دە ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندار دەربەس نە بىرلەسىپ ايقىنداعان، اقشانى جىلىستاتۋ تاۋەكەلى جوعارى دەپ تانىلعان جانە ولارعا قاتىستى شارا قولدانباۋ اۋىر سالدارعا اكەلۋى مۇمكىن سۋبەكتىلەر وسى تىزىمگە كىرەدى.
قۇجاتتا كوزدەلگەن ارنايى ساقتىق شارالارىنا اتالعان سۋبەكتىلەرگە، ولاردىڭ اگەنتتەرىنە، باقىلاۋىنداعى ۇيىمدار مەن تۇلعالارعا، سونداي- اق تىكەلەي نەمەسە جاناما تۇردە وزدەرى باقىلاپ وتىرعان قۇرىلىمدارعا قارجىلىق قىزمەتتەر كورسەتۋدى، قاراجات نەمەسە اكتيۆتەر بەرۋدى دەرەۋ توقتاتۋ جانە ءتيىستى قاراجات پەن اكتيۆتەردىڭ قوزعالىسىن شەكتەۋ شارالارى كىرەدى.
سونداي- اق نۇسقاۋلىقتا قارجى ۇيىمدارىنا اقشانى جىلىستاتۋعا قارسى ارنايى ساقتىق شارالار بويىنشا ىشكى باقىلاۋ جۇيەلەرىن قۇرۋ جانە جەتىلدىرۋ، سونداي- اق ءتيىستى تاۋەكەلدەردى انىقتاپ، باعالاۋ تاپسىرىلعان.
ايتا كەتەيىك، قىتاي شەتەلدىك وبليگاتسيا ينۆەستورلارى ءۇشىن سالىق جەڭىلدىكتەرىن ۇزارتتى.