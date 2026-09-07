قىتايعا باراتىن قازاقستاندىقتارعا ماڭىزدى ەسكەرتۋ جاسالدى
استانا. KAZINFORM - قىتايعا بيلەت الىپ، قوناق ءۇيدى برونداپ، ءتولقۇجاتتى قولعا الساڭىز - ساپارعا تولىق دايىنمىن دەۋگە اسىقپاڭىز. 15-قىركۇيەكتەن باستاپ قىتايدا شەتەلدىكتەردىڭ ەلگە كىرۋى مەن شىعۋىنا قاتىستى جاڭا ەرەجە كۇشىنە ەنەدى.
قازاقستاندىقتار ءۇشىن ۆيزاسىز رەجيم ساقتالادى. الايدا شەكارادا ساپار ماقساتى مەن ۇسىنىلعان مالىمەتتەردىڭ شىنايىلىعىنا ەرەكشە ءمان بەرىلەدى.
جاڭا ءتارتىپتى قىتاي مەملەكەتتىك كەڭەسى بەكىتتى. قۇجات 2026-جىلعى 22-شىلدەدە قابىلدانىپ، 15-قىركۇيەكتەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى. ەرەجە ەلگە كىرەتىن جانە شىعاتىن ادامداردى تەكسەرۋ ءتارتىبىن، شەكتەۋ شارالارىن جانە كوشى-قون سالاسىنداعى باسقا دا ماسەلەلەردى ناقتىلايدى. ءبىراق قاراپايىم قازاقستاندىق تۋريست ءۇشىن بۇل نەنى بىلدىرەدى؟
شەكارادا ءتولقۇجات تەكسەرۋمەن عانا شەكتەلمەۋى مۇمكىن
جاڭا ەرەجەنىڭ نازار اۋدارارلىق تۇستارىنىڭ ءبىرى - كوشى-قون جانە ۆيزا ورگاندارى ادامنىڭ كىم ەكەنىن جانە ساپارىنىڭ ماقساتىن تەكسەرگەن كەزدە قوسىمشا اقپارات سۇراي الادى. قۇجاتتا قىزمەتكەرلەردىڭ جولاۋشىدان قاجەتتى قۇجاتتاردى، ماتەريالداردى جانە ەلەكتروندى دەرەكتەردى كورسەتۋدى نەمەسە ۇسىنۋدى تالاپ ەتە الاتىنى جازىلعان. ال شەكارادان ءوتۋشى ادام مۇنداي تەكسەرۋگە كومەكتەسۋگە مىندەتتى.
ايتا كەتەرلىگى، بۇل جەردە ءبىر ماڭىزدى جايت بار. ەرەجەدە ەلەكتروندى دەرەكتەر سۇراتىلۋى مۇمكىن ەكەنى كورسەتىلگەنىمەن، ءاربىر تۋريستىڭ تەلەفونى مىندەتتى تۇردە تەكسەرىلەدى دەگەن تالاپ جوق. سوندىقتان بۇل نورمانى «15-قىركۇيەكتەن باستاپ قىتاي شەكاراسىندا بارلىعىنىڭ تەلەفونىن قارايدى» دەپ ءتۇسىندىرۋ دۇرىس ەمەس.
ەڭ باستى تالاپ باسقا - ادامنىڭ قىتايعا نە ءۇشىن كەلگەنى تۋرالى ايتقان اقپاراتى شىنايى جانە زاڭدى بولۋى كەرەك. ماسەلەن، تۋريست رەتىندە كەلگەن ادام ساپارىنىڭ ماقساتى تۋرالى سۇراققا جاۋاپ بەرۋگە جانە قاجەت بولعان جاعدايدا ونى راستايتىن مالىمەت ۇسىنۋعا دايىن بولعانى ءجون.
ال جالعان مالىمەت بەرسە نە بولادى؟
جاڭا ەرەجەنىڭ ەڭ قاتاڭ تۇسى وسى. قىتايعا كىرۋ كەزىندە نەمەسە قىتاي ۆيزاسىن شەتەلدە راسىمدەۋ بارىسىندا شەتەلدىك جالعان قۇجات ۇسىنسا نەمەسە جالعان مالىمەت بەرسە، كوشى-قون جانە ۆيزا ورگاندارى ونىڭ ەلگە كىرۋىنە 1 جىلدان 5 جىلعا دەيىن تىيىم سالا الادى. مۇنداي شەكتەۋ شەكارا تارتىبىنە بايلانىستى بەلگىلى ءبىر زاڭ بۇزۋشىلىق جاساعان ادامدارعا دا قاراستىرىلعان. دەمەك، «تۋريستپىن» دەپ كىرىپ، شىن مانىندە ۆيزاسىز رەجيم رۇقسات ەتپەيتىن ماقساتپەن كەلۋ نەمەسە شەكارا قىزمەتكەرىنە ادەيى جالعان مالىمەت ايتۋ ەلەۋلى سالدارعا اكەلۋى مۇمكىن.
قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ۆيزاسىز رەجيم وزگەرە مە؟
قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ۆيزاسىز رەجيم 2023-جىلعى 10-قاراشادان بەرى قولدانىستا. ەكى ەل اراسىنداعى كەلىسىم بويىنشا قازاقستاندىقتار قىتايعا جەكە شارۋامەن، تۋريستىك، ەمدەلۋ، حالىقارالىق تاسىمال، ترانزيتتىك جانە ىسكەرلىك ماقساتپەن ۆيزاسىز بارا الادى. ياعني قازاقستان ازاماتتارىنا قىتايعا بارۋ ءۇشىن قايتادان ۆيزا الۋ كەرەك ەمەس. ءبىر ساپار كەزىندە قىتايدا 30 كۇنگە دەيىن ۆيزاسىز بولۋعا رۇقسات ەتىلەدى. ءبىراق ءار 180 كۇن ىشىندە ەلدە وتكىزگەن ۋاقىتتىڭ جالپى ۇزاقتىعى 90 كۇننەن اسپاۋى ءتيىس.
مۇندا كوپشىلىك ەسكەرە بەرمەيتىن تاعى ءبىر شەكتەۋ بار. ۆيزاسىز رەجيم قىتايدا جۇمىس ىستەۋگە، وقۋعا نەمەسە ميسسيونەرلىك قىزمەتپەن اينالىسۋعا قۇقىق بەرمەيدى. ەگەر ەلدە 30 كۇننەن ارتىق قالۋ قاجەت بولسا، ءتيىستى ساناتتاعى ۆيزانى الدىن الا راسىمدەۋ كەرەك.
گونكونگ پەن ماكاوعا قاتىستى ءتارتىپ بولەك
قىتايعا ساپار جوسپارلاعاندا تاعى ءبىر بىلۋگە ءتيىس ەرەكشەلىك بار. قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى نەگىزگى ۆيزاسىز كەلىسىم گونكونگ پەن ماكاو ارنايى اكىمشىلىك اۋداندارىنا قولدانىلمايدى. قازاقستان سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىندە قازاقستان ازاماتتارىنىڭ گونكونگتا ۆيزاسىز 14 كۇنگە دەيىن بولا الاتىنى، ال ماكاوعا بارۋ ءۇشىن ۆيزا قاجەت ەكەنى كورسەتىلگەن. سوندىقتان ءبىر ساپار اياسىندا قىتايدىڭ ماتەريكتىك بولىگىمەن قاتار گونكونگ نەمەسە ماكاوعا بارۋدى جوسپارلاعان تۋريست ولاردىڭ كىرۋ ءتارتىبىن بولەك تەكسەرگەنى دۇرىس.
15-قىركۇيەكتەن كەيىن قىتايعا باراردا نەنى ەسكەرگەن ءجون؟
جاڭا ەرەجەدەن قازاقستاندىق تۋريست ءۇشىن شىعاتىن نەگىزگى قورىتىندىلاساق، ۆيزاسىز رەجيم ساقتالادى، ءبىراق ساپار ماقساتى تۋرالى مالىمەتكە سالعىرت قاراماۋى كەرەك. جولعا شىعار الدىندا ءتولقۇجاتتىڭ جارامدىلىعىن تەكسەرىپ، ساپارعا قاتىستى قۇجاتتار مەن مالىمەتتەردى قولجەتىمدى جەردە ۇستاعان دۇرىس. ەگەر قوناق ءۇي برونى، كەرى بيلەت نەمەسە شاقىرتۋ بار بولسا، ولاردى قاجەت بولعان جاعدايدا كورسەتە الاتىنداي دايىنداپ قويعان ءجون. ەڭ ماڭىزدىسى - شەكارادا ساپاردىڭ ناقتى ماقساتىن ايتۋ. ويتكەنى 15-قىركۇيەكتەن باستاپ كۇشىنە ەنەتىن ەرەجەدە جالعان قۇجات پەن جالعان مالىمەت ءۇشىن سالدارى ناقتى كورسەتىلگەن.