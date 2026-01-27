ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    18:32, 27 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قىتايعا ەڭ كوپ گاز ساتقان ەلدەر

    تاشكەنت. KAZINFORM - بىلتىر وزبەكستان قىتايعا باعىتتالعان گاز ەكسپورتىن %19- ارتتىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Былтыр Өзбекстан Қытайға 773 млн доллардың газын экспорттады
    Фото: Pexels

    2025 -جىلى قىتايعا كوپ كولەمدە گاز ساتقانداردىڭ كوشىن رەسەي باستاپ تۇر. رەسمي ماسكەۋ بىلتىر بەيجىڭگە 9,41 ميلليارد دوللاردىڭ كوگىلدىر وتىنىن جەتكىزگەن. ودان كەيىنگى ورىندارعا تۇرىكمەنستان ($8,41 ميلليارد)، ميانما ($1,53 ميلليارد) جانە قازاقستان ($1,13 ميلليارد) جايعاسقان. بۇل رەتتە وزبەكستان ەكسپورتتاۋشىلاردىڭ بەستىگىنە ەندى.

    توقتالا كەتسەك، 2024 -جىلى رەسمي تاشكەنت قىتايعا 627,6 ميلليون دوللاردىڭ گازىن جەتكىزگەن بولاتىن. بىلتىر بۇل كولەم %19- عا ارتىپ، 773 ميلليون دوللارعا تەڭەلدى.

    ەسكە سالايىق، جىل باسىنان بەرى وزبەكستاندا سۇيىتىلعان گاز قىمباتتادى.

    بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، وزبەكستاندا گاز ءوندىرىسى تومەندەپ بارادى. 2025 -جىلى 10 ايدا كورشىلەس ەلدە 35,5 ميلليارد تەكشە مەتر گاز ءوندىرىلدى، بۇل 2024 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %5,3- عا از.

    اۆتور

    ءاليحان اسقار

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار