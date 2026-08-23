قىتايداعى قازاقستاندىقتار داۋىس بەرۋگە بەلسەندى قاتىسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ء دال ءقازىر الەمنىڭ 61 ەلىندە 79 سايلاۋ ۋچاسكەسى جۇمىس ىستەپ تۇر. سونىڭ ىشىندە قىتايداعى قازاقستاندىقتاردىڭ داۋىس بەرۋگە بەلسەندىلىگى جوعارى.
ونلاين مارافون بارىسىندا ءتىلشى ايگەرىم تۇران قىتايدىڭ بەيجىڭ قالاسىنان تىكەلەي بايلانىسقا شىقتى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ەلدە قازاقستاندىق جاستاردىڭ ۇلەسى باسىم. قازىر قىتايدا 6 مىڭنان استام قازاقستاندىق ستۋدەنت ءبىلىم الىپ ءجۇر.
بۇكىل قىتاي اۋماعىندا ءتورت سايلاۋ ۋچاسكەسى جۇمىس ىستەپ تۇر. ولار بەيجىڭ، گونكونگ، شيان جانە شاڭحاي قالالارىندا ورنالاسقان.
ايتا كەتەلىك شەتەلدە جۇرگەن 228 وتانداسىمىز داۋىس بەرگەن ەدى. بۇگىن ساعات 10:00 گە دەيىن سايلاۋشىلاردىڭ 17,96 پايىزى بيۋللەتەن الىپ ۇلگەرگەنى تۋرالى جازعان ەدىك.