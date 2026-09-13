قىتايداعى قانداسىمىز ءۇرىمجى مارافونىنىڭ چەمپيونى اتاندى
استانا. KAZINFORM — قىتايدا تۇراتىن قانداسىمىز ءۇرىمجى مارافونىندا توپ جاردى.
قىتايلىق تيان-شان پورتالىنىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلعى ءۇرىمجى مارافونى 13-قىركۇيەك كۇنى وتكەن. بيىل مارافونعا قاتىسۋشىلاردىڭ سانى العاش رەت 15 مىڭنان استى. ونىڭ 67 پايىزى ەلدىڭ باسقا ايماقتارى مەن كەنيا، كانادا سياقتى الىس-جۋىق شەت ەلدەردەن كەلگەن. تولىق مارافوندا 5000 جەلاياق جۇگىرگەن.
ەرلەر اراسىندا قىتايدا تۇراتىن قانداسىمىز، موڭعۇلكۇرە اۋدانىنىڭ تۋماسى ايقىن باقىتبەك ۇلى مارە سىزىعىن ءبىرىنشى بولىپ كەسىپ ءوتتى. ونىڭ فينيشكە جەتۋ ۋاقىتى — 2 ساعات 25 مينۋت 58 سەكۋند.
ايەلدەر اراسىنداعى تولىق مارافوننىڭ جەڭىسى قىتايلىق سپورتشى ۆەي چۋنحۋاعا بۇيىردى.
ءۇرىمجى مارافونى 2023 -جىلدان بەرى تۇراقتى تۇردە ءوتىپ كەلەدى. تۇڭعىش دودادا قانداسىمىز ەلەۋبەك قۋان ۇلى توپ جارسا، 2024 -جىلى باس جۇلدە شاتتىق ورلەۋ ۇلىنا تيەسەلى بولعان ەدى.
ايتا كەتەيىك، الماتىدا 27 -قىركۇيەكتە مەرەيتويلىق Almaty Marathon وتەدى. سايىسقا 60-تان استام ەلدەن 16 مىڭ قاتىسۋشى قاتىسادى.