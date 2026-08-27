قىتايداعى جويقىن سەل: توقايەۆ شي جينپيڭگە كوڭىل ايتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭگە كوڭىل ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ شيزاڭ اۆتونومدى ولكەسىندە بولعان جويقىن سەلدىڭ سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭگە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى. مەملەكەت باسشىسى جاقىندارىنان ايىرىلعان ازاماتتاردىڭ قايعىسىنا ورتاقتاسىپ، ءىز-ءتۇزسىز جوعالعان جانداردىڭ تەز ارادا وتباسىنا ورالۋىنا تىلەكتەستىگىن ءبىلدىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، كەنەتتەن بولعان سۋ تاسقىنى نەپال-قىتاي شەكاراسىنا جاقىن جەردە كوشكىن تۋدىرىپ، سالدارىنان جۇزدەگەن تۋريست ءىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتتى.
سوڭعى مالىمەتتەرگە سەنسەك، جوعالعانداردىڭ اراسىندا 391 شەتەلدىك تۋريست جانە 93 نەپالدىق ازامات بار. نەپال تۋريزم كەڭەسىنىڭ مالىمەتىنشە، ءىز-ءتۇزسىز جوعالعان شەتەلدىكتەردىڭ اراسىندا ءۇندىستاننىڭ 134, ا ق ش- تىڭ 47, ۇلى بريتانيانىڭ 33 جانە اۋستراليانىڭ 34 ازاماتى بار.