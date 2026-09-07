قىتايدا وسىمدىك مايىنان اۋە وتىنى وندىرىلەدى
استانا. قازاقپارات - قىتايلىق عالىمدار وسىمدىك مايىنان اۆياوتىن جاساپ شىعارۋ ءادىسىن ويلاپ تاپتى. بۇل تۋرالى رەيتەر اگەنتتىگى حابارلادى.
جاڭا تەحنولوگيا مەيرامحانالاردان شىعاتىن ماي قالدىقتارىنان ەكولوگيالىق تازا وتىن وندىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. پايدالانىلعان ماي ارنايى گەرمەتيكالىق ىدىستارعا جينالىپ، كەيىن قايتا وڭدەۋ ستانسيالارىنا جەتكىزىلەدى. مۇنداي شارالار اۆياتسيا ونەركاسىبىنە اتموسفەراعا شىعارىلاتىن كومىرقىشقىل گازىنىڭ كولەمىن ازايتۋعا كومەكتەسەدى. بۇگىنگە دەيىن ماماندار 50000 توننادان استام تاماق قالدىقتارىن وڭدەپ ۇلگەردى.
24.kz