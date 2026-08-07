قىتايدان تاۋاردى زاڭسىز تاسىمالداعان قىلمىستىق توپتىڭ قىزمەتى توقتاتىلدى
استانا. KAZINFORM - باس پروكۋراتۋرا ەكونوميكالىق كونتراباندامەن اينالىسقان قىلمىستىق توپتىڭ قىزمەتىن توقتاتتى.
باس پروكۋراتۋرا قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا تاۋارلاردى ەكونوميكالىق كونتراباندالىق جولمەن ۇزاق ۋاقىت بويى زاڭسىز تاسىمالداۋمەن اينالىسقان ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپقا قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋدى جۇزەگە اسىرۋدا.
تەرگەۋ بارىسىندا 37 كومپانيانىڭ ىشىندە ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپقا قاتىسى بار «Metlink» جانە «Urban Green» كومپانيالارى بويىنشا عانا مەملەكەتكە كەلتىرىلگەن زالالدىڭ كولەمى 2,7 ميلليارد تەڭگەدەن اسقانى انىقتالدى.
- 5 - تامىزدا قىلمىستىق- پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 128- 132-باپتارىنا سايكەس، قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 262-بابىنىڭ 1, 2-بولىكتەرىندە (ۇيىمداسقان توپتى قۇرۋ جانە وعان باسشىلىق ەتۋ، سونداي-اق ونىڭ قىزمەتىنە قاتىسۋ)، 234-بابىنىڭ 3-بولىگىنىڭ 2) تارماعىندا (ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ جاساعان ەكونوميكالىق كونتراباندا) جانە 236-بابىنىڭ 3-بولىگىندە (ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ جاساعان كەدەندىك تولەمدەر مەن الىمداردى تولەۋدەن جالتارۋ) كوزدەلگەن قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋدى جاسادى دەگەن كۇدىكپەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى «ش» جانە «ا» ۇستالىپ، الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى، - دەلىنگەن باس پروكۋراتۋرا حابارلاماسىندا.
2026 -جىلعى 7-تامىزدا تەرگەۋ سوتىنىڭ قاۋلىسىمەن اتالعان كۇدىكتىلەرگە قاتىستى كۇزەتپەن ۇستاۋ تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسى سانكسيالاندى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق- پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى.
ايتا كەتەلىك الماتىدا جالعان مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلەرىن ساتقان كۇدىكتى قولعا تۇسكەن ەدى.