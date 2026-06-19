قىتايدا سىبايلاس جەمقورلىق ءۇشىن تاعى ءبىر ءولىم جازاسى تاعايىندالدى
جياڭسۋ پروۆينسياسىنىڭ سوتى China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) باس ديرەكتورىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى يۋان گۋانيۋدى ەكى جىلعا كەيىنگە قالدىرۋمەن ءولىم جازاسىنا كەستى. ول ءىرى كولەمدە پارا العانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلدى، دەپ حابارلايدى China Daily.
سيۋيچجوۋ قالالىق ارالىق سوتىنىڭ ۇكىمى بويىنشا، يۋان گۋانيۋ ءومىر بويىنا ساياسي قۇقىقتارىنان ايىرىلىپ، بارلىق جەكە مۇلكى تاركىلەنەدى. زاڭسىز جولمەن تاپقان تابىسى مەن ونىمەن بايلانىستى اكتيۆتەرى تاركىلەنىپ، مەملەكەت پايداسىنا قايتارىلدى.
تەرگەۋ 2001 جانە 2022 -جىلدار ارالىعىندا يۋاننىڭ مۇناي كورپوراتسياسىنداعى قىزمەتتىك جاعدايىن ءارتۇرلى جەكە تۇلعالار مەن ۇيىمدارعا كومەكتەسۋ ءۇشىن پايدالانعانى انىقتالدى.
ماسەلەلەر مەردىگەرلىك جوبالاردى ۇلەستىرۋ، كوممەرتسيالىق قىزمەتكە جانە كادرلاردى تاعايىنداۋعا قاتىستى بولدى. ونىڭ ورنىنا بۇرىنعى شەنەۋنىك 152 ميلليون يۋاننان (22,5 ميلليون دوللار) استام پارا الدى.
قىتايدىڭ زاڭ تاجىريبەسىندە ەگەر سوتتالعان ادام ەكى جىلدىق سىناق مەرزىمى ىشىندە باسقا قىلمىس جاساماسا شارتتى تۇردە ءولىم جازاسى ادەتتە ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋمەن اۋىستىرىلادى. ەگەر سوتتالعان ادام جاقسى مىنەز-قۇلىق تانىتسا، بۇل جازا كەيىنىرەك قىسقارتىلۋى مۇمكىن.
67 جاستاعى يۋان - تيانجيىڭ قالاسىنىڭ تۋماسى. 2016 -جىلدىڭ تامىز ايىندا ول قىتايدىڭ ەڭ ءىرى تەڭىز مۇناي جانە گاز ءوندىرۋشىسى CNOOC كومپانياسى ديرەكتورىنىڭ باس ورىنباسارى قىزمەتىنە كىرىستى. توپ- مەنەدجەر 2019 -جىلى زەينەتكە شىقتى. وعان قارسى پارا الدى دەگەن كۇدىك بويىنشا تەرگەۋ 2025 -جىلدىڭ سوڭىندا باستالدى.
وسىعان دەيىن قىتايدىڭ بۇرىنعى قورعانىس مينيسترلەرى ءولىم جازاسىنا كەسىلدى.
سونداي-اق قىتايدا $27,7 ميلليون پارا العان ەكس-شەنەۋنىك ءولىم جازاسىنا كەسىلگەنى حابارلاندى.