قىتايدا سۋداعى قۇتقارۋ جۇمىستارىنا ارنالعان ورمەكشى روبوت جاسالدى
استانا. KAZINFORM - قىتايداعى شىنجىن جاساندى ينتەللەكت جانە قوعامعا ارنالعان روبوتوتەحنيكا ينستيتۋتى مەن ا ق ش- تاعى ستيۆەنس تەحنولوگيالىق ينستيتۋتىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى سۋداعى قۇتقارۋ جۇمىستارىنا ارنالعان روبوت اپپاراتىن جاسادى، دەپ حابارلايدى بەلتا.
قۇرىلعى سىرتقى ءپىشىنى جاعىنان ورمەكشىگە ۇقسايدى. ونىڭ نەگىزگى مىندەتى - سۋدا اپاتقا ۇشىراعان ادامداردى ىزدەۋ.
عالىمدار بۇل قۇرىلعىنى ۇزىن اياقتارىنىڭ ارقاسىندا دەنە سالماعىن بىركەلكى ءبولىپ، سۋدىڭ بەتكى كەرىلۋ كۇشىن پايدالانىپ توعاندار، كولدەر، باياۋ اعاتىن وزەندەر جانە باسقا دا سۋ ايدىندارىنىڭ بەتىمەن قوزعالا الاتىن ورمەكشى- اڭشىدان شابىت الىپ جاساعان.
جاڭا روبوت تا ءتورت اياقپەن جابدىقتالعان. ونىڭ قوزعالىسىن روبوتتى باعىتتاپ، سۋ بەتىندە تەپە- تەڭدىگىن ساقتايتىن الگوريتمدەر باسقارادى.
قۇرىلعى باسسەيندە جۇرگىزىلگەن ءبىرقاتار سىناقتان ءوتتى. عالىمدار ونىڭ جوسپارلانعان قوزعالىستاردى ورىنداۋ، الدىن الا بەلگىلەنگەن باعىتپەن ءجۇرۋ، سۋ بەتىندە قالقىپ جۇرگەن نىسانداردى انىقتاۋ جانە ولاردى الىپ شىعۋ قابىلەتىن باعالادى.
سىناق ناتيجەسىندە روبوت جوعارى مانيەۆرلىگىن، قوزعالىس دالدىگىن جانە جابىق ءارى اشىق كەڭىستىكتەگى قۇتقارۋ جۇمىستارىن ءتيىمدى ورىنداي الاتىنىن كورسەتتى.
ايتا كەتەيىك، قىتاي ادامتەكتەس روبوت شىعارۋدان كوش باستاپ تۇرعانان جازدىق.