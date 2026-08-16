قىتايدا جاساندى ينتەللەكت جاساعان اكتريسا تانىمال بولىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا جاساندى ينتەللەكت ارقىلى جاسالعان اكتريسا باستى ءرولدى سومدايتىن «جۇمىستان شىعارىلعان قىز» اتتى شاعىن سەريال 250 ميلليوننان استام قارالىم جينادى.
ال كەيىپكەردىڭ Douyin الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى جەكە پاراقشاسىنا ءبىر ايدا جارتى ميلليونعا جۋىق ادام جازىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
سەريالدىڭ سيۋجەتى بويىنشا 20 جاستاعى اۋىلدان شىققان فان تاوتسزى مودەل بولۋدى ارمانداپ، مەگاپوليسكە كەلەدى. الايدا ول مۇندا قاتاڭ باسەكەلەستىككە تاپ بولادى. ءبىر كۇنى ونى ورتاق سۋرەتتەن ادەيى قيىپ تاستايدى. وسى وقيعادان كەيىن كەيىپكەردىڭ ءومىرى كۇرت وزگەرەدى. جوبانى My Film MCN اگەنتتىگى ىسكە قوسقان.
12 -ماۋسىمداعى پرەمەرادان بەرى سەريالدىڭ Douyin پلاتفورماسىنداعى قارالىمى 250 ميلليوننان استى. Douyin - قىتايداعى TikTok پلاتفورماسىنىڭ بالاماسى. سەريال تۋرالى الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى جاريالانىمدار مەن جازبالاردىڭ سانى 800 ميلليوننان اسىپ كەتكەن.
فان تاوجىنىڭ بەينەسى تولىعىمەن جاساندى ينتەللەكت الگوريتمدەرى ارقىلى جاسالعان. كەيىپكەردىڭ باستى ەرەكشەلىگى - ءتۇزۋ كەكىلى مەن بەتىندەگى ەكى مەڭى. تاجىريبەسىز اۋىل قىزىنىڭ بەينەسى 18-35 جاستاعى جاس ايەلدەر اۋديتورياسىنىڭ كوڭىل-كۇيى مەن سۇرانىسىنا ءدال كەلگەن.
سەريالدىڭ جەتىستىگىنەن كەيىن 14 -ماۋسىمدا فان تاوجىعا جەكە الەۋمەتتىك جەلى پاراقشاسى اشىلدى. پاراقشا قاراپايىم ادامنىڭ ۆيدەوبلوگى رەتىندە جۇرگىزىلەدى.
جاساندى ينتەللەكت جاساعان اكتريسا تاڭعى اس ازىرلەيدى، سپورتپەن اينالىسادى، ساياحاتتايدى جانە ينتەرنەت ارقىلى تاۋار ساتادى. قازىر ونىڭ پاراقشاسىنا 478 مىڭ قولدانۋشى جازىلعان. فان تاوجى قاتىساتىن ۇزاقتىعى 60 سەكۋندتان اساتىن جارنامالىق ۆيدەونىڭ باعاسى 258 مىڭ يۋانعا ($38,2 مىڭ) دەيىن جەتەدى. بۇل سوما كوپتەگەن شىنايى ينفليۋەنسەرلەردىڭ جارنامالىق قىزمەت قۇنىنان الدەقايدا جوعارى.