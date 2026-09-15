قىتايدا جانارماي قىمباتتادى
استانا. قازاقپارات - الىپ قىتايدا جانارمايدان تارشىلىق كورە باستادى. باعا تاعى قىمباتتادى. قازىر بەنزين مەن ديزەلدىڭ ليترى توعىز، ال كەيبىر شالعاي وڭىرلەرىندە 10 يۋانعا دەيىن كوتەرىلىپ كەتتى. ءبىزدىڭ اقشاعا شاققاندا شامامەن - جەتى ءجۇز تەڭگە.
ەل بيلىگى نارىقتى ەندى قاتاڭ باقىلاۋعا الىپ، ينسپەكسيالىق قاداعالاۋدى كۇشەيتتى. قىتايدا جانارماي قۇنى قۇبىلىپ تۇر. بيىل جىل باسىنان بەرى نارىقتاعى باعاعا 18 رەت تۇزەتۋ ەنگىزىلىپ، سونىڭ 12- ءى جاعدايىندا باعا كوتەرىلگەن.
قىتايدىڭ لوگيستيكا جانە ساتىپ الۋ فەدەراتسياسىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، ەنەرگيا جانە حيميالىق ونىمدەر باعاسىنىڭ يندەكسى 5,7 جانە 3,7 پايىزعا وسكەن. بۇگىندە ۇيىم قاداعالايتىن 50 نەگىزگى تاۋاردىڭ 27- ءسى قىمباتتاپ كەتتى. ونىڭ ىشىندە وسى جانارماي دا بار. «بۇعان تاياۋ شىعىستاعى گەوساياسي شيەلەنىس، حالىقارالىق مۇناي قۇنىنىڭ مىڭ قۇبىلۋى تۇرتكى» دەپ ءتۇسىندىرىپ وتىر قىتايلىق ساراپشىلار.
ءيا، قىتاي - الەمدىك دەڭگەيدەگى ءىرى مۇناي تۇتىنۋشى ەل. ءبىراق بۇل باعانىڭ وسۋىنە اسەر ەتكەن جالعىز فاكتور ەمەس. قىتاي - الىپ تەرريتورياسى مەن گەوگرافيالىق ورنالاسۋى جاعىنان كۇردەلى مەملەكەت. سوندىقتان لوگيستيكا جانە كولىك شىعىندارىن قوسۋعا بولادى. ءار پروۆينتسيا مەن اۋدانداردا سالىق ساياساتى ءارتۇرلى. بۇل دا اسەر ەتىپ وتىر. بۇل جولى جانارماي باعاسى ورتاشا ەسەپپەن 14 تەڭگە كولەمىندە قىمباتتادى.
ماسەلەن، قازىر ەلدىڭ سولتۇستىگى بەيجىڭ قالاسىندا اي 92 ماركالى بەنزيننىڭ ليترى - 580 تەڭگە. شىعىستاعى شاڭحايدا دا ءدال وسىنداي. ەلدىڭ ورتالىق بولىگىندە 581-585 تەڭگە ارالىعىندا. ەڭ قىمباتى حاينان ايماعىندا 660 تەڭگەگە دەيىن بارادى.
كەيىنگى كەزدە قىتايدا توقپەن جۇرەتىن كولىكتەردى ساتىپ الۋشىلار كوبەيدى. قىتايدىڭ اۆتووندىرۋشىلەر قاۋىمداستىعىنىڭ مالىمەتىنە ساي، وتكەن ايدا نارىقتاعى ساتىلعان جاڭا كولىكتەردىڭ 60 پايىزى ەلەكتروموبيلدەر. بۇعان تۇرتكى بولعان نارسەنىڭ ءبىرى - وسى جانارماي باعاسىنىڭ شارىقتاۋى.
لي دينسيان، اۆتوكولىك ساتىپ الۋشى:
- بەنزينمەن جۇرەتىن كولىكتەردىڭ كۇندەلىكتى شىعىندارى كۇرت ءوستى. مەن بۇرىن جانارمايعا ايىنا شامامەن 1300 يۋان جۇمسايتىنمىن. ەندى، مىنە، تولىق ەلەكترلى كولىككە اۋىسقاننان كەيىن اي سايىنعى شىعىنىم 200 يۋان عانا. بۇل قاراجاتقا ەداۋىر ۇنەم.
قىتايدا 2050 -جىلعا قاراي جانارماي قۇيۋ بەكەتتەرى 37 مىڭعا دەيىن قىسقارتۋ كوزدەلگەن. ويتكەنى 2030 -جىلعا قاراي ەلەكتر قۋاتىمەن جۇرەتىن كولىكتەردىڭ ۇلەسى 50 پايىزعا جەتەدى. ءسويتىپ 2045 -جىلعا قاراي جانارمايمەن جۇرەتىن كولىكتەردىڭ ورنىن باسادى. ال 2060 -جىلعا قاراي بەنزينمەن جۇرەتىن كولىكتەر مۇلدەم قولدانىستان الىنۋى مۇمكىن.
24.kz