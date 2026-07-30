قىتايدا جاڭا كولىكتەر ەندى كوك ءتۇستى ينديكاتورلارمەن جابدىقتالمايدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي بيلىگى ۇلتتىق ستاندارتتاردى بۇزعانى ءۇشىن جاڭا جەڭىل كولىكتەرگە سىرتقى كوك ءتۇستى اۆتونومدى جۇرگىزۋ ينديكاتورلارىن ورناتۋعا تىيىم سالدى، دەپ حابارلايدى جەرگىلىكتى ب ا ق.
حابارلانعانداي، اۆتوپيلوتتىڭ كوك ينديكاتورلارى GB 4785-2019 ۇلتتىق ستاندارتىنا قايشى كەلەدى، بۇل ستاندارت كوك شامداردى تەك پوليتسيا، جەدەل جاردەم جانە قۇتقارۋ كولىكتەرىندە پايدالانۋعا رۇقسات بەرەدى.
شەشىم 27 -شىلدەدە 410-كولىك پارتياسىن سەرتيفيكاتتاۋ باستالعان كەزدە كۇشىنە ەندى. Geely ,Changan ,Voyah جانە Avatr اۆتوموبيل وندىرۋشىلەرى تالاپتاردى ورىنداعانى تۋرالى مالىمدەدى.
قىتايدىڭ ونەركاسىپ جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيالار مينيسترلىگى بۇرىن ساتىلىپ كەتكەن كولىكتەرگە قاتىستى شارالار ازىرلەۋ ۇستىندە. ۆەدومستۆو جابدىقتى الىپ تاستاۋ ءۇشىن قايتارىپ الۋدى تالاپ ەتە مە، الدە جاڭا وندىرىسكە تىيىم سالۋ كەزىندە ولاردى پايدالانۋعا رۇقسات ەتە مە، ونى ازىرگە شەشكەن جوق.
اۆتوكولىك وندىرۋشىلەرى قاشىقتان باعدارلامالىق جاساقتامانى جاڭارتۋ ارقىلى وزدەرىنىڭ بار كولىك پاركىن تالاپتارعا سايكەستەندىرە الادى دەپ كۇتىلىپ وتىر.