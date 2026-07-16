قىتايدا ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيليالى اشىلادى
استانا. KAZINFORM - ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيليالى قىتايدىڭ سۋجوۋ قالاسىندا ورنالاسقان سۋجوۋ ۋنيۆەرسيتەتىندە اشىلادى.
ءتيىستى كەلىسىمگە قازاقستان-قىتاي جوعارى تەحنولوگيالىق كومپانيالارىنىڭ دوڭگەلەك ۇستەلى اياسىندا قول جەتكىزىلدى.
مەموراندۋمعا ءال-فارابي اتىنداعى قاز ۇ ۋ- دىڭ باسقارما ءتوراعاسى - رەكتورى جانسەيىت تۇيمەبايەۆ پەن سۋجوۋ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ رەكتورى چجان تسياو قول قويدى. جوسپار بويىنشا العاشقى وقۋ جىلىندا ءۇش ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى بويىنشا ستۋدەنتتەر قابىلدانادى. اتاپ ايتقاندا، ەلەكتروتەحنيكا جانە جاساندى ينتەللەكت باعىتتارى بويىنشا ماماندار دايارلاۋ جوسپارلانعان. ءار ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىنا 100 ستۋدەنتتەن قابىلداۋ كوزدەلىپ وتىر.
- ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى فيليالىنىڭ قىتايدا اشىلۋى - ءبىز ءۇشىن ۇلكەن تاريحي وقيعا. بۇگىندە قىتاي تاراپىنان ۋنيۆەرسيتەتىمىزگە دەگەن قىزىعۋشىلىق ارتىپ كەلەدى. قازىرگى تاڭدا قاز ۇ ۋ- دا 7 مىڭعا جۋىق شەتەلدىك ستۋدەنت ءبىلىم السا، ولاردىڭ 2200 گە جۋىعى قىتايدان كەلگەن جاستار. بۇل قازاقستاننىڭ جوعارى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە دەگەن سەنىم مەن قىزىعۋشىلىقتىڭ جىلدان جىلعا ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى، - دەدى قاز ۇ ۋ رەكتورى جانسەيىت تۇيمەبايەۆ.
1900-جىلى نەگىزى قالانعان سۋچجوۋ ۋنيۆەرسيتەتىندە بۇگىندە 60 مىڭعا جۋىق ستۋدەنت ءبىلىم الادى. ۋنيۆەرسيتەت قۇرامىنداعى 37 فاكۋلتەتتە 5 مىڭنان استام پروفەسسور-وقىتۋشى قىزمەت ەتەدى. جوعارى وقۋ ورنى QS Asia University Rankings رەيتينگىندە 114-ورىندا تۇر. سۋجوۋ ۋنيۆەرسيتەتى قىتايداعى زاڭگەرلىك ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ دامۋىنا، جوعارى بىلىكتى ماگيسترلەر دايارلاۋعا جانە عىلىمي زەرتتەۋلەردى دامىتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ كەلەدى.