قىتايدا بەنزين باعاسى ءوسىپ، كولىك ساتىلىمى قۇلدىرادى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا تامىز ايىندا جەڭىل اۆتوكولىكتەردىڭ بولشەك ساۋداداعى ساتىلىمى جىلدىق ەسەپپەن %23,6 تومەندەپ، 1,541 ميلليون بىرلىك بولدى. بۇل تۋرالى قىتاي اۆتوموبيل ديلەرلەرى قاۋىمداستىعىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنگەن Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى حابارلادى.
جىل باسىنان بەرى الەمدەگى ەڭ ءىرى اۆتوكولىك نارىعىندا بولشەك ساۋداداعى اۆتوكولىك ساتىلىمى بىلتىرعى وسى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا %20,8- عا ازايىپ، 11,716 ميلليون كولىككە جەتتى.
ەڭ ۇلكەن قۇلدىراۋ ىشتەن جانۋ قوزعالتقىشى بار اۆتوكولىكتەر سەگمەنتىندە تىركەلدى. ولاردىڭ ساتىلىمى %45- عا تومەندەگەن. بۇعان ورمۋز بۇعازىنداعى جاعدايعا بايلانىستى قىتايدا بەنزين باعاسىنىڭ ءبىر تونناسىنا 1720 يۋاننان استامعا، ياعني شامامەن 117 مىڭ تەڭگەگە قىمباتتاۋى اسەر ەتكەن.
ال تامىز ايىندا اۆتوكولىك ەكسپورتى كەرىسىنشە ءوسىم كورسەتتى. سىرتقى نارىققا جونەلتىلگەن كولىكتەر سانى %77,8- عا ارتىپ، 888 مىڭ بىرلىككە جەتتى. ونىڭ ىشىندە جەرگىلىكتى برەندتەردىڭ ەكسپورتى 780 مىڭ اۆتوكولىكتى قۇراسا، بىرلەسكەن كاسىپورىندار مەن پرەميۋم برەندتەردىڭ كورسەتكىشى 108 مىڭ بىرلىك بولدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قىتايدىڭ اۆتوموبيل ەكسپورتى ەكىنشى اي قاتارىنان 1 ميلليوننان اسقانىن جازعان ەدىك.
قىتاي اۆتوموبيل وندىرۋشىلەرى قاۋىمداستىعى باس حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى چەن شيحۋا ىشكى سۇرانىستىڭ السىزدىگى كەزىندە ەكسپورت ءوسىمنىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشىنە جانە قىتايدىڭ اۆتوموبيل ونەركاسىبىن تۇراقتاندىرۋدىڭ نەگىزگى فاكتورىنا اينالعانىن اتاپ ءوتتى.