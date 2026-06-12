قىتايدان اكەلىنگەن 39 توننادان استام زالالدانعان شابدالى مەن ءسابىز شەكارادان كەرى قايتارىلدى
استانا. KAZINFORM - «نۇر جولى» فيتوسانيتاريالىق باقىلاۋ بەكەتىندە ا ءو ك- تەگى مەملەكەتتىك ينسپەكسيا كوميتەتىنىڭ وسىمدىكتەر كارانتينى جونىندەگى مەملەكەتتىك ينسپەكتورلارى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنان ەلىمىزدىڭ اۋماعىنا ءىرى كولەمدەگى كارانتيندىك ونىمدەردى كىرگىزۋ ارەكەتىنىڭ جولىن كەستى.
ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، مۇقيات تەكسەرۋ مەن زەرتحانالىق ساراپتاما بارىسىندا جالپى سالماعى 39,52 توننانى قۇرايتىن ەكى بىردەي جۇك لەگىنەن قاۋىپتى زيانكەستەر انىقتالدى.
اتاپ ايتقاندا، سالماعى 19 توننا شابدالى پارتياسىنان كارانتيندىك نىسان شىعىس جەمىس جەمىرى تابىلدى. ال سالماعى 20 توننا ءسابىز پارتياسىنان التىن ءتۇستى كارتوپ نەماتوداسى انىقتالدى.
وسىمدىكتەر كارانتينى سالاسىنداعى حالىقارالىق جانە ۇلتتىق زاڭناما تالاپتارىنا سايكەس، زالالدانعان ونىمدەردىڭ بارلىعى جەدەل كەرى قايتارىلدى (ق ح ر). جۇكتىڭ يەلەرىنە قاتىستى اكىمشىلىك ءىس قوزعالدى.
- اتالعان كارانتيندىك نىساندار ەل اۋماعىنا كىرگەن جاعدايدا ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىنە قاۋىپ ءتوندىرىپ، وتاندىق اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋار وندىرۋشىلەرىنىڭ ونىمدەرىن شىعىنداۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەكولوگيالىق جانە ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا مەملەكەتتىك شەكارا مەن فيتوسانيتاريالىق باقىلاۋ بەكەتتەرىندەگى باقىلاۋ كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىسىن جالعاستىرىپ جاتىر.
وسىعان دەيىن اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ زالالدانعان استىقتىڭ 128 تونناسىن كەرى قايتارعانى تۋرالى جازدىق.