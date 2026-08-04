قىتايدا 60 جاستان اسقان تۇرعىندار سانى 323 ميلليوننان استى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ سوڭىنداعى مالىمەت بويىنشا، قىتايدا 60 جاستان اسقان تۇرعىندار سانى 323,38 ميلليون ادامعا جەتىپ، ەل حالقىنىڭ 23 پايىزىن قۇرادى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى China Daily باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
بۇل دەرەكتەر قىتايدىڭ ازاماتتىق ىستەر مينيسترلىگى مەن قارتايۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى ۇلتتىق كوميتەتى ازىرلەگەن 2025 -جىلعى قارتتارعا كومەك كورسەتۋ جۇيەسىنىڭ دامۋى تۋرالى ۇلتتىق باياندامادا كەلتىرىلگەن.
قۇجاتقا سايكەس، 2025 -جىلدىڭ سوڭىندا 65 جاستان اسقان تۇرعىندار سانى 223,65 ميلليون ادامعا جەتكەن. بۇل ەل حالقىنىڭ 15,9 پايىزىن قۇرايدى. سونىمەن قاتار قارتتارعا قاتىستى دەموگرافيالىق جۇكتەمە كوەففيسيەنتى 23,1 پايىزعا دەيىن وسكەن.
بۇل كورسەتكىش ەڭبەككە قابىلەتتى ءاربىر 100 ازاماتقا شامامەن 23 قارت ادامنان كەلەتىنىن بىلدىرەدى. سونىڭ سالدارىنان قىتايدىڭ الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋ جانە زەينەتاقى جۇيەسىنە تۇسەتىن جۇكتەمە ارتىپ كەلەدى.
باياندامادا سونداي-اق دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىندەگى جەتىستىكتەردىڭ ارقاسىندا قىتايداعى ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 79,25 جاسقا دەيىن ارتقانى اتاپ وتىلگەن.
بۇعان دەيىن قىتاي بيلىگى ەل تۇرعىندارىنىڭ ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىن 80 جاسقا دەيىن ۇلعايتۋدى جوسپارلاپ وتىرعانى حابارلانعان بولاتىن.