قىتايدا 3 مىڭ شاقىرىمعا ۇشا الاتىن كوپ فۋنكسيالى درون تانىستىرىلدى
استانا. قازاقپارات - قىتايدا الىسقا ۇشا الاتىن العاشقى كوپ فۋنكسيالى درون تانىستىرىلدى. ول ەلدىڭ شىعىسىنداعى شاندۇڭ پروۆينسياسىندا سىناقتان وتكىزىلگەن.
دروننىڭ ۇشۋ ۇزاقتىعى - 3 مىڭ شاقىرىم. قۋاتى 24 ساعاتقا جەتەدى. ول تەڭىز پاترۋلى، جاعالاۋدى كۇندەلىكتى باقىلاۋ، ىزدەۋ-قۇتقارۋ، مەتەورولوگيالىق باقىلاۋ، اپاتتاردان زارداپ شەككەندەرگە كومەك كورسەتۋ، قۇرالداردى شالعايداعى ەلدى مەكەندەر مەن تاۋلى اۋداندارعا، ارالدارعا جەتكىزۋ جانە جاڭبىردى كۇشەيتۋ سياقتى ءتۇرلى وپەراتسيالاردى ورىنداي الادى.
تاپسىرمالارعا سايكەس، جۇمىس رەجيمىن تەز اۋىستىرۋعا قابىلەتتى. سونىمەن قاتار ءورتتىڭ الدىن الۋ جانە اۋماقتىق كارتاعا ءتۇسىرۋ ىسىندە دە كەڭىنەن قولدانۋعا بولادى.
24.kz