قىتاي ۆيزانىڭ جاڭا ءتۇرىن ەنگىزەدى
استانا. قازاقپارات - ۆيزاعا كەلگەندە قىتاي ارقانى قايتا كەڭگە سالىپ جاتىر. امەريكا شەكاراسىنداعى باقىلاۋدى كۇشەيتىپ، ۆيزا تالاپتارىن قاتاڭداتىپ جاتقان تۇستا قىتاي كەرىسىنشە جەڭىلدەتۋگە كوشتى. ءتىپتى جۇيەگە جاڭا سانات ەنگىزىپ بۇرىن-سوڭدى بولماعان وزگەرىسكە بەت بۇردى.
قىتايدا ۆيزانىڭ جاڭا ءتۇرى پايدا بولدى. ەل ۇكىمەتى تىزىمگە K ساناتىن قوسىپ وتىر. بۇل عىلىم، تەحنولوگيا، ينجەنەريا سالاسىنا دۇنيەجۇزىنەن مىقتى-مىقتى دارىندى مامانداردى تارتۋعا باعىتتالعان قادام. جاڭا ۆيزا قازىرگى جۇيەدە جۇمىس ىستەپ تۇرعان 12 ساناتقا قاراعاندا الدەقايدا قولايلى بولادى. وعان قول جەتكىزگەن شەتەلدىكتەردىڭ قىتايعا كىرىپ شىعۋ مۇمكىندىگى ارتادى. سونداي-اق ەل اۋماعىندا ءجۇرۋ مەرزىمى ۇزارادى. بۇرىنعىداي جۇمىس بەرۋشى نەمەسە مەكەمەلەردەن شاقىرتۋ الۋدىڭ قاجەتى بولمايدى. الايدا ونى الۋ ءۇشىن شەتەل ازاماتتارى جەرگىلىكتى ۇكىمەت بەكىتكەن تالاپقا ساي، بىلىكتىلىگى جانە ونى راستايتىن قۇجاتتارىن ۇسىنۋى شارت.
كوشى-قون باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس ءوتىنىش بەرۋ جۇيەسى دە ايتارلىقتاي وڭتايلاندىرىلادى. K ساناتىنا يە بولعاندار قىتاي اۋماعىنا كىرگەننەن كەيىن ءبىلىم، مادەنيەت، عىلىم جانە تەحنولوگيا سالالارىندا جۇمىس ىستەپ تاجىريبە الماسۋعا قۇقىلى بولادى. ودان بولەك كاسىپكەرلىك جانە وزگە دە ىسكەرلىك شارۋالارمەن اينالىسۋعا رۇقسات بەرىلەدى. بۇل قىتايدا بۇرىن-سوڭدى بولماعان جەڭىلدىك.
گو جياكۋن، قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى:
- جاھاندانۋ داۋىرىندە بىلىكتى مامانداردىڭ ترانسشەكارالىق الماسۋى بۇكىل الەم بويىنشا تەحنولوگيالىق جانە ەكونوميكالىق دامۋعا ىقپال ەتتى. ءبىز قىتايدا ەڭبەك ەتىپ، تۇراقتانام دەگەن دارىندى عالىمداردى الەمنىڭ بارلىق ەلىنەن قابىلداۋعا دايىنبىز. بۇل كەز كەلگەن سالاعا قاتىستى. وسى ارقىلى قوعام دامۋىنا بىرلەسىپ ۇلەس قوسۋعا بولادى. جەكە مانساپتىق وسۋگە دە مۇمكىندىك بەرىلەدى.
ال ا ق ش- تا كەرىسىنشە. دونالد ترامپ اكىمشىلىگى كومپانيالارعا Н1В ۆيزاسى بار جوعارى بىلىكتى شەتەلدىك جۇمىسشىلار ءۇشىن تولەنەتىن وتەماقىنى 100 مىڭ دوللارعا دەيىن كوتەرۋگە مىندەتتەيتىن قۇجاتتى جاريالاعان ەدى. ساراپشىلار بۇل شەشىم امەريكانىڭ شىعارماشىلىق يندۋسترياسىنا كەرى اسەرىن تيگىزىپ قانا قويماي، مىقتى مامانداردىڭ وزگە ەلدەرگە كەتۋىنە اكەلىپ سوعادى دەپ دابىل قاعۋدا.
ءدال وسى تۇستا قىتاي جاڭا ۆيزالىق ستراتەگياسىن ۇسىنىپ وتىر. بۇل سايكەستىك پە، الدە جوسپارلى قادام با باعامداي بەرىڭىز. الەمدە بىلىكتى عالىمدار مەن ماماندارعا تالاس باستالعانى انىق. ولارعا قاقپانى اشۋ ارقىلى قىتاي ەش ۇتىلمايدى. قايتا كەرىسىنشە جاساندى ينتەللەكت، تەحنولوگيا سالالارىندا مىقتى كادر قورىن قالىپتاستىرادى. بۇگىنگى ساراپشىلاردىڭ پىكىرى وسىنداي. قازىر قىتايدىڭ مەملەكەتتىك كەڭەسىندە K ساناتىنداعى ۆيزاعا قاتىستى قاۋلى قابىلداندى. ەندى ول قازان ايىنان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
24.kz