قىتاي ورتالىق ازياداعى اۆياتسيانى دامىتۋ شارالارىن ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - استانادا ورتالىق ازيا ەلدەرى مەن قىتايدىڭ ازاماتتىق اۆياتسيا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىعى جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ ەكىنشى كونفەرەنسياسى ءوتىپ جاتىر. قىتاي تاراپى وڭىردەگى اۋە قاتىناسىن جاقسارتۋ بويىنشا ۇسىنىستارىن جەتكىزدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
قىتاي ازاماتتىق اۆياتسيا اكىمشىلىگى حالىقارالىق بايلانىستار دەپارتامەنتى باس ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى باي ۆەنليدىڭ اتاپ وتۋىنشە، اۆياتسيا ەۋرازيالىق كولىك تورابىن قۇرۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى. كەيىنگى ءبىر جىلدا قىتاي مەن ورتالىق ازيا ەلدەرى اراسىنداعى تىكەلەي اۋە رەيستەرىنىڭ سانى 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا ەكى ەسەگە دەرلىك، 2019-جىلدان باستاپ ءۇش ەسەگە ءوستى. قازىر قىتاي ايماقتىڭ بارلىق بەس استاناسىنا تىكەلەي اۋە رەيسى ارقىلى قوسىلعان.
باي ۆەنلي قىتايدىڭ ودان ءارى ىنتىماقتاستىق تۋرالى بەس نەگىزگى ۇسىنىسىن اتاپ ءوتتى:
1. اۋە كومپانيالاردىڭ سەرىكتەستىگىن ساقتاپ، جولاۋشىلار مەن جۇكتەردى تاسىمالداۋدى كەڭەيتۋ.
2. جولاۋشىلارعا ىڭعايلى بولۋ ءۇشىن كەدەندىك راسىمدەر مەن ترانسفەردى جەڭىلدەتۋ.
3. اۋەجايلاردى جاڭعىرتۋ جانە اۆياتسيالىق وتىننىڭ قۇنىن تومەندەتۋ.
4. ۇشۋ قاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋدى كۇشەيتۋ.
5. تەحنيكالىق الماسۋدى جانە كادرلاردى وقىتۋدى كەڭەيتۋ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ايماقتاعى اۆياتسيانى دامىتۋ بارلىق ەلدىڭ بىرلەسكەن جۇمىسى جاعدايىندا عانا مۇمكىن. ءسوز سوڭىندا باي ۆەنلي: «ءبىر ات ون پۇت شاڭ كوتەرمەيدى» دەگەن قىتاي ماقالىن نەگىزگە الىپ، ۇلكەن ناتيجەگە جەتۋ ءۇشىن كۇش پەن ۇجىمدىق جۇمىستى بىرىكتىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعىنا توقتالدى.
قازاقستان ءۇشىن بۇل اۆياتسيالىق ينفراقۇرىلىمدى بىرلەسىپ دامىتۋ جانە كولىك دالىزدەرىن جاقسارتۋ ءۇشىن كورشىلەرىمەن جانە سەرىكتەستەرىمەن بەلسەندى ىنتىماقتاستىق قاجەتتىگىن بىلدىرەدى. مۇنداي بىرلەسكەن كۇش-جىگەر ەلىمىزدىڭ ەۋرازيالىق اۆياتسيا كەڭىستىگىندەگى پوزيتسياسىن نىعايتۋعا كومەكتەسەدى جانە تۇتاستاي العاندا ايماقتىڭ ەكونوميكالىق وسۋىنە ىقپال ەتەدى.
كونفەرەنسياعا قىتاي، قازاقستان، وزبەكستان، قىرعىزستان، تاجىكستان جانە تۇرىكمەنستاننىڭ اۆياتسيالىق بيلىك ورىندارى، اۋە كومپانيالارى مەن اۋەجايلارىنىڭ وكىلدەرى قاتىسىپ جاتىر. ء ىس-شارا ازاماتتىق اۆياتسيا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا باعىتتالعان.