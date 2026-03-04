17:59, 04 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
قىتاي ورمۋز بۇعازىن جاپپاۋعا شاقىرادى
استانا. قازاقپارات - ورمۋز بۇعازىنداعى جاعدايعا قىتاي الاڭداي باستادى. بەيجىڭ تەگەراننان ەلگە جەتكىزىلەتىن ەنەرگورەسۋرستاردى شەكتەمەۋدى تالاپ ەتىپ جاتىر.
بۇل تۋرالى بلۋمبەرگ اگەنتتىگى حابارلادى. باسىلىمنىڭ مالىمەتتەرىنە سۇيەنسەك، قىتاي بيلىگى قاتاردىڭ تانكەرلەرىنە شابۋىلداماۋعا ۇسىنىس جاساعان. ويتكەنى ءدال وسى قاتار مەملەكەتى قىتايعا سۇيىتىلعان تابيعي گازدىڭ %30- ىن تاسىمالدايدى. جالپى قىتاي پارسى شىعاناعىنان جەتكىزىلەتىن مۇناي مەن گازعا اسا تاۋەلدى ءىرى ەكسپورتتاۋشى ەل.