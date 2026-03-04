ق ز
    17:59, 04 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قىتاي ورمۋز بۇعازىن جاپپاۋعا شاقىرادى

    استانا. قازاقپارات - ورمۋز بۇعازىنداعى جاعدايعا قىتاي الاڭداي باستادى. بەيجىڭ تەگەراننان ەلگە جەتكىزىلەتىن ەنەرگورەسۋرستاردى شەكتەمەۋدى تالاپ ەتىپ جاتىر.

    Ормуз бұғазы
    Фото: Emrah Gurel

     بۇل تۋرالى بلۋمبەرگ اگەنتتىگى حابارلادى. باسىلىمنىڭ مالىمەتتەرىنە سۇيەنسەك، قىتاي بيلىگى قاتاردىڭ تانكەرلەرىنە شابۋىلداماۋعا ۇسىنىس جاساعان. ويتكەنى ءدال وسى قاتار مەملەكەتى قىتايعا سۇيىتىلعان تابيعي گازدىڭ %30- ىن تاسىمالدايدى. جالپى قىتاي پارسى شىعاناعىنان جەتكىزىلەتىن مۇناي مەن گازعا اسا تاۋەلدى ءىرى ەكسپورتتاۋشى ەل.

