قىتاي تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستى رەتتەۋدە دەلدال بولۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراگچي Al Jazeera تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا بەيجىڭنىڭ تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستى رەتتەۋدە دەلدال بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
سۇحباتتا يراندىق ديپلوماتتان قاقتىعىسقا ىقپال ەتە الاتىن ەلدەر تۋرالى سۇراق قويىلدى. اسىرەسە قىتاي داعدارىستى رەتتەۋگە قولايلى جاعداي جاساپ، اراعايىن بولا الا ما دەگەن ماسەلە كوتەرىلدى.
ابباس اراگچيدىڭ سوزىنشە، قىتاي مۇنداي ءرولدى اتقارا الاتىن ساناۋلى ەلدىڭ ءبىرى ەكەنىن ايتتى.
- قىتاي يران مەن ساۋد ارابياسى اراسىندا پوزيتيۆتى جانە ءساتتى دەلدال بولعان، جانە مەن ەكى ەل دە ق ح ر دەلدالدىعى ارقىلى قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەردى ساقتاپ وتىرعانىنا سەنىمدىمىن، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، قىتاي ءسوزسىز ايتارلىقتاي الەۋەتكە يە جانە باسقا ەلدەردىڭ دە وسىنداي مۇمكىندىكتەرى بار. ول يران تاراپى تەگەراننىڭ تالاپتارى مەن شارتتارىنا ساي كەلەتىن كەز كەلگەن يدەيانى تىڭداۋعا دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
وسىعان دەيىن يران بيلىگى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جوعارى كەڭەسى حاتشىسىنىڭ قازا تاپقانىن راستاعانىن جازدىق.