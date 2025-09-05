قىتاي سپورت يندۋسترياسىنىڭ كولەمىن 1 تريلليون دوللارعا دەيىن جەتكىزۋدى كوزدەپ وتىر
استانا. KAZINFORM – ق ح ر بيلىگى 2030 -جىلعا قاراي جاھاندىق ىقپالى بار ءبىرقاتار سپورت كاسىپورىندارى مەن جارىستارىن قالىپتاستىرۋدى جوسپارلاپ وتىر، بۇل وتاندىق سپورتتىق يندۋستريانىڭ كولەمىن 7 تريلليون يۋاننان (شامامەن 985,2 ميلليارد دوللار) استامعا جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
قىتاي بيلىگى ساباقتاس سالالاردىڭ جوعارى ساپالى دامۋىن ىنتالاندىرۋ بويىنشا اۋقىمدى كۇش- جىگەردىڭ بولىگى رەتىندە سپورت ەكونوميكاسىنىڭ تۇتىنۋ الەۋەتىن اشۋعا ۇمتىلىپ وتىر. بۇل تۋرالى Xinhua اقپارات اگەنتتىگى حابارلاپ، ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسى شىعارعان ءتيىستى قۇجاتتىڭ ءبىرقاتار ەرەجەلەرىن كەلتىردى.
قۇجات التى اسپەكت بويىنشا 20 شارانى بەلگىلەيدى، سونىڭ ىشىندە سپورتتىق تاۋارلار مەن ءىس- شارالاردى جەتكىزۋدى كەڭەيتۋ، سپورت سالاسىنداعى تۇتىنۋدى ىنتالاندىرۋ، سپورت بيزنەسىن قولداۋ جانە ارالاس سالالاردا جاڭا ءوسۋ نۇكتەلەرىن قۇرۋ.
ناقتى شارالارعا اشىق اۋاداعى سپورت يندۋسترياسىن دامىتۋ، قىسقى ەكونوميكانى نىعايتۋ، سپورتتىق قۇرال- جابدىقتاردى جاڭارتۋ، سپورت سالاسىنداعى تۇتىنۋ ستسەنارييلەرىن كەڭەيتۋ، ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ كىرەدى.
سونداي- اق، سپورت سالاسىن سيفرلاندىرۋدى ىلگەرىلەتۋ جانە ت. ب. كۇش- جىگەر جۇمسالادى.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا