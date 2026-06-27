قىتاي ۆەنەسۋەلاعا شۇعىل گۋمانيتارلىق كومەك كورسەتەدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ۇكىمەتى مەن قىتايدىڭ قىزىل كرەست قوعامى ۆەنەسۋەلاعا شۇعىل گۋمانيتارلىق كومەك كورسەتەدى، دەپ حابارلايدى سينحۋا.
بۇل تۋرالى جۇما كۇنى وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى گو جياكۋن مالىمدەدى.
سوڭعى مالىمەتتەرگە سايكەس، سارسەنبى كۇنى ۆەنەسۋەلادا بولعان ەكى جويقىن جەر سىلكىنىسى سالدارىنان كەمىندە 920 ادام قازا تاۋىپ، جۇزدەگەن ادام ءۇيىندى استىندا قالعان.
گو جياكۋننىڭ ايتۋىنشا، جەر سىلكىنىستەرى كوپتەگەن ادامنىڭ ءومىرىن قيىپ، اۋقىمدى ماتەريالدىق شىعىنعا اكەلدى. وسىعان بايلانىستى قىتاي ۇكىمەتى ۆەنەسۋەلا ۇكىمەتى مەن حالقىنا كوڭىل ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، ۆەنەسۋەلا بيلىگى قىتايعا كورسەتكەن قولداۋى ءۇشىن العىس بىلدىرگەن.
قىتاي تاراپى جاعدايدىڭ دامۋ بارىسىنا قاراي ۆەنەسۋەلاعا قوسىمشا كومەك كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
راستالعان مالىمەتتەرگە سايكەس، جەر سىلكىنىسى سالدارىنان ازىرگە قىتايدىڭ ەكى ازاماتى قازا تاپقان. رەسمي وكىلدىڭ ايتۋىنشا، قىتايدىڭ ۆەنەسۋەلاداعى ەلشىلىگى ەلدەگى قىتاي ازاماتتارىنىڭ قاۋىپسىزدىك جاعدايىن انىقتاۋ ءۇشىن بار كۇشىن سالىپ جاتىر جانە ولارعا قاجەتتى كومەكتى كورسەتۋ جۇمىستارىن جالعاستىرادى.
سونداي-اق گو جياكۋن ۆەنەسۋەلادا جۇرگەن قىتاي ازاماتتارىن جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن تۋىنداۋى مۇمكىن قايتالاما اپاتتارعا بايلانىستى ساق بولۋعا شاقىردى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى ۆەنەسۋەلاعا كومەك كورسەتۋ ءۇشىن حالىقارالىق قاۋىمداستىقتى بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيدە جۇمىلۋعا ۇندەدى.