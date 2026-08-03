قىتاي مەن ەۋروپانى جالعايتىن «التىن كوپىر» - پرەزيدەنت «بەينەۋ - سەكسەۋىل» جولى تۋرالى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ «بەينەۋ - سەكسەۋىل» باعىتىندا 800 شاقىرىمدىق تۇبەگەيلى جاڭا جولدىڭ قۇرىلىسى باستالعانىنا توقتالىپ، بۇل باعداردى حالىقارالىق اۋقىمداعى اۆتوجول دەپ اتادى
- وسى جول ەل ايماقتارى اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتا وتىرىپ، قىتاي مەن ەۋروپانى جالعايتىن «التىن كوپىر» رەتىندە قىزمەت ەتەدى. بۇل جوبا قىتاي شەكاراسىنداعى وتكىزۋ بەكەتتەرىن اقتاۋ، قۇرىق پورتتارىمەن تىكەلەي بايلانىستىرادى. سونىڭ ناتيجەسىندە قىتايدان ەۋروپاعا دەيىن جۇك تاسىمالداۋ ۇزاقتىعى 1 مىڭ شاقىرىمعا، ال جۇك جەتكىزۋ مەرزىمى 3 تاۋلىككە دەيىن قىسقارادى. حالقىمىزدىڭ تانىم-تۇسىنىگىندە قۇدىق قازۋ، كوپىر سالۋ ساۋاپتى ءىس سانالادى. وسى تۇرعىدان الىپ قاراساق، ءبىز يگىلىگى بارشاعا ورتاق، ياعني ءوزىمىز دە، وزگەلەر دە پايداسىن كورەتىن اسا جاۋاپتى جۇمىستى باستاپ وتىرمىز. «بەينەۋ - سەكسەۋىل» باعىتى رەسپۋبليكالىق، ايماقتىق، قۇرلىقتىق دەڭگەيدەگى ماڭىزدى جول بولارى انىق. سوندىقتان بۇل جولدى «ارال- كاسپي ماگيسترالى» دەپ اتاعان دۇرىس،-دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنت جالپى ۇزاقتىعى 774 شاقىرىمدى قۇرايتىن « قىزىلوردا - سەكسەۋىل»، «ۇلعايسىن - سەكسەۋىل» جولدارىن كەڭەيتۋ، تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋ جۇمىستارى باستالعانىن مالىمدەدى.
- بۇل جولداردىڭ قۇرىلىسىمەن وتاندىق كومپانيالار اينالىسادى. قۇرىلىس جۇمىستارىنا 10 مىڭنان استام جۇمىسشى تارتىلادى. جولدار تولىق سالىنىپ بىتكەن سوڭ جۇك تاسىمالى 2,5 ەسە ارتىپ، جىلىنا 13,2 ميلليون تونناعا جەتەدى. بۇل جوبالار ەل ەكونوميكاسىن وركەندەتۋگە، ءتۋريزمدى دامىتۋعا تىڭ سەرپىن بەرىپ، حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋعا سەپتىگىن تيگىزەرى ءسوزسىز. وسىنداي جوبالاردىڭ ءارقايسىسى تۇتاس قازاقستاننىڭ كولىك جۇيەسىمەن ۇيلەسەدى. بۇعان دەيىن نەگىزىنەن سولتۇستىكتەن وڭتۇستىككە تارتىلعان كولىك جەلىلەرى، ەندى شىعىستان باتىسقا قاراي باعىتتالعان جاڭا تارماقتارمەن كەڭەيىپ جاتىر.
باستى ماقسات - ەلىمىزدى ەۋروپا مەن ازيانى جالعاستىراتىن جەتەكشى لوگيستيكالىق جەلىنىڭ بىرىنە اينالدىرۋ. قازاقستانداعى اۆتوكولىك تاسىمالى سالاسى تابىسى جاعىنان تەمىرجول كولىگىمەن تەڭەستى. سوندىقتان جولدىڭ قۇرىلىسىن جۇرگىزۋمەن بىرگە زاماناۋي سيفرلىق ەكوجۇيە قۇرۋ ماڭىزدى مىندەت سانالادى. جەرگىلىكتى ءاۆتووندىرىستى تارتا وتىرىپ، وتاندىق تاسىمالداۋشىلاردى قولداۋدىڭ ۇلتتىق باعدارلاماسىن قابىلداۋ الەۋەتتى ەسەلەيدى. مۇنىڭ ءبارى قازاقستاننىڭ ترانزيتتىك مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتە تۇسەدى. ارال ماڭىنداعى يەن دالامەن تارتىلىپ جاتقان جولدار بۇعان دەيىن تۇيىق نۇكتە سانالىپ كەلگەن باعىتتاردى ەۋرازيانىڭ نەگىزگى كولىك دالىزدەرىنىڭ توعىسىنا اينالدىرادى. بۇگىن باستاۋ الىپ جاتقان جۇمىستى ۋاقتىلى، ياعني 2029 -جىلدان كەشىكتىرمەي اياقتاۋ وتە ماڭىزدى. قاجەتتى جاعدايدىڭ بارلىعى جاسالىپ جاتىر. ەندى بىلەك سىبانا جۇمىسقا كىرىسۋ كەرەك. ءبىز ءبىر ەل بولىپ، بۇل مىندەتتى ويداعىداي جۇزەگە اسىرامىز. مەن بۇعان كامىل سەنەمىن. بارشاڭىزعا اماندىق، ساتتىلىك جانە تابىس تىلەيمىن! - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
تەلەكوپىر بارىسىندا پرەمەر- ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى نۇرلىبەك نالىبايەۆ، اقتوبە وبلىسىنىڭ اكىمى اسحات شاحاروۆ، ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرداۋلەت قيلىباي جوبانى باستاۋعا ازىرلىك جونىندە باياندادى.
بۇدان بولەك قىزىلوردا وبلىسى ارداگەرلەر كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى سەرىك دۇيسەنبايەۆ ءسوز سويلەپ، پرەزيدەنتكە ءوڭىر تۇرعىندارىنىڭ ريزاشىلىعىن جەتكىزدى.