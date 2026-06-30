قىتاي پرەمەر-ءمينيسترى «قۇرىش دىڭگەكسىز» دەپ القاعان قازاق بالۋانى
سولتىكەن بالۋان كوكىش ۇلى قىتايدىڭ الىپتارىن بەس جىل بويى توڭكەرگەن بولسا، ال ونىڭ بۇكىل قىتايلىق چەمپيوندىعىنان 17 جىل بۇرىن چەمپيون بولعان سەرىك بالۋان قىتايدىڭ الىپتارىن ءۇش جىل بويى توڭكەرگەن.
سەرىك بالۋان قوجاباي ۇلى - 1936 -جىلى التاي ايماعىنىڭ قابا اۋدانى القابەك وزەنى بويىندا تۋعان. نايماننىڭ جاربولدى رۋىنان. ەركىن كۇرەستەن قىتايدىڭ ءتورت دۇركىن چەمپيونى.
1957 -جىلى 2 -قىركۇيەكتە قابا اۋدانىنىڭ بىلەزىك وزەنى بويىندا «سالپىاياق بايدىڭ ءىنىسى قامزانىڭ اسى» دەگەن ەلەۋلى اس وتەدى. وسى استا شۇبارايعىر رۋىنىڭ باس بالۋانى ونەرحانعا قارسى جاربولدى رۋىنىڭ ءتايجىسى مەيىربەك سەرىك بالۋاندى اكەپ سالادى. شۇبارايعىرلار «قوجابەرگەن!» دەپ، جاربولدىلار «ۇركىنشى!» دەپ ۇرانداپ، وسى جولى سەرىك بالۋان جەڭىستىك الادى. ات بايگەسىندە الكۇرەڭ شيقاسقا ات الدىمەن كەلەدى.
1958 -جىلى شينجياڭ ولكەلىك بالۋاندار قۇراماسىنا قابىلدانادى.
1959 -جىلى ساۋىردە شاڭحايدا وتكەن «كۇرەستەن قىتاي مەملەكەتتىك بىرىنشىلىگىندە» 90 ك گ- دىق سەرىك بالۋان ىشكى موڭعولدىق 98 ك گ- دىق سەڭگىنى، 117 ك گ- دىق لايكانى جىعىپ، چەمپيون بولادى. شاڭحايدا ۆولەيبول، باسكەتبول بويىنشا باق سىناپ جاتقان قىرعىزستان قۇراماسىنىڭ سپورتشىلارى «ءبىر قازاق ءبارىن جىعىپ قىتايدىڭ باس بالۋانى بولدى» دەگەن قۋانىشتى حاباردى تاراتىپ، «قازاق-قىرعىز ءبىر تۋعان» دەپ تويلاپ وتەدى.
وسى جىلى بەيجىڭدە وتكەن «قىتاي مەملەكەتتىك 1-كەزەكتى سپارتاكياداسىندا» 100 ك گ بويىنشا چەمپيون بولادى.
1960-جىلى ماۋسىمدا ۋحاندا وتكەن «كۇرەستەن قىتاي مەملەكەتتىك بىرىنشىلىگىندە» چەمپيون بولادى.
1961-جىلى جيناندا وتكەن «كۇرەستەن قىتاي مەملەكەتتىك بىرىنشىلىگىندە» چەمپيون بولادى. وعان سونىمەن بىرگە، «مەملەكەتتىك بالۋان مايور» اتاعى بەرىلدى. ونى سول كەزدەگى قىتايدىڭ پرەمەر-ءمينيسترى جوۋ ىنلاي ارنايى قابىلداپ، ونى «قۇرىش دىڭگەكسىز» دەپ ماراپاتتاي سويلەپ، ءبىر كەز قاعازعا «مەرەيىڭ ۇستەم بولسىن سەرىك بالۋان» دەپ جازىپ بەردى. ق ح ر مارشالى جانە قىتايدىڭ سول كەزدەگى سپورت ءمينيسترى حى لۇڭ كەلىپ ونىڭ قۇراماسىمەن فوتوعا ءتۇستى. وعان كوپ وتپەي «سپورت شەبەرى» اتاعى تابىس ەتىلدى.
1959 -جىلى قىتاي مەن سوۆەت وداعى بالۋاندارىنىڭ دوستىق كەزدەسۋىندە، سوۆەت وداعىنىڭ 140 ك گ- دىق بالۋانىن ۇتىپ، ونىڭ «ادامزاتتان العاش رەت جىعىلۋىم» دەگەن مويىنداۋىن ەستىدى. جەڭىلۋشى ءوزىنىڭ چەمپيوندىق التىن مەدالىنىڭ ءبىرن وعان قالدىرىپ كەتتى.
1962 -جىلى ساياسي قارالاۋعا ءتۇسىپ، ۇرىمجىدەن تۋعان اۋىلىنا قايتارىلدى.
1966~1977 -جىلدارى سارىبۇلاق اۋىلى ءتورتىنشى ەلدى مەكەنىنىڭ پارتكوم سەكرەتارى بولدى. 1994 -جىلى 2- قىركۇيەكتە ومىردەن وزدى.
قايرات ايدارحان ۇلى