قىتاي گەرمانياعا قاتاڭ ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. قازاقپارات- بۇعان پارتيا ارالىق نەمىس دەلەگاتسياسىنىڭ تايۆانعا ساپارى تۇرتكى بولدى. قىتاي تاراپى بۇعان ءۇزىلدى-كەسىلدى قارسىلىق ءبىلدىرىپ، دەرەۋ توقتاتۋدى تالاپ ەتىپ جاتىر. بۇل جونىندە كورشى ەلدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ماۋ نيڭ مالىمدەدى.
دەلەگاتسياسىنىڭ رەسمي بەيجىڭنەن اتتاپ، تىكەلەي تايۆانعا ساپارلاۋى قىتاي بيلىگىنىڭ قىتىعىنا ءتيىپ وتىر. ماۋ نيڭ نەمىستەردى «ءبىر قىتاي» قاعيداسىن ۇستانۋعا شاقىرىپ، ساياسي ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناستى بۇزباۋدى تالاپ ەتتى.
«الەمدە ءبىر عانا قىتاي بار. ال تايۆان ونىڭ اجىراماس بولىگى. قىتايمەن ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناستاعى كەز كەلگەن مەملەكەت تايۆانمەن جەكە-دارا رەسمي بايلانىس ورناتپاۋى ءتيىس. قىتاي بۇعان ءۇزىلدى-كەسىلدى قارسى. ءبىز نەمىستەردى وسى نورمانى ۇستانۋعا جانە تايۆان سەپاراتيستىك كۇشتەرىنە قاتە بەلگى مەن ءۇمىت بەرۋدى توقتاتۋعا شاقىرامىز. دەموكراتيالىق پروگرەسسيۆتى پارتيا بيلىگىنىڭ شەتەلدىك قولداۋدى تارتۋ ارقىلى بولىنۋگە تىرىسۋ ارەكەتى ساتسىزدىككە ۇشىرايدى» -، دەدى.
