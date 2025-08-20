قىتاي قىركۇيەكتە بەيجىڭدە وتەتىن پارادتا جاڭا قارۋ تۇرلەرىن كورسەتەدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي حالىق ازاتتىق ارمياسى (ق ح ا ا) بەيجىڭدە ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستاعى جەڭىستىڭ 80 جىلدىعىنا وراي وتەتىن پارادتا گيپەردىبىستى زىمىراندار مەن ۇشقىشسىز ۇشاتىن جۇيەلەردى كورسەتەدى، دەپ حابارلايدى Kazinfrom اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
بۇل تۋرالى ق ح ر ورتالىق اسكەري كەڭەسى بىرلەسكەن شتابىنىڭ جەدەل باسقارۋ قىزمەتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى گەنەرال-مايور ۋ جيەكە ءمالىم ەتتى.
ول كەلتىرگەن مالىمەتتەرگە قاراعاندا، پارادتا قىتاي قارۋلى كۇشتەرى قۇرىلىمىنىڭ جاڭا تۇرلەرى كورسەتىلەدى جانە العاش رەت ستراتەگيالىق قارۋلاردىڭ جەر، تەڭىز بەن اۋەدەگى، سونداي-اق گيپەردىبىستى، تاۋلى ايماقتا سوققى بەرەتىن، ۇشقىشسىز ۇشاتىن، ۇشقىشسىز ۇشاتىن اپپاراتتارعا قارسى قۇرىلعىلاردىڭ كەيبىر تۇرلەرى تانىستىرىلادى.
پارادتا 45 توپ قۇرىلىپ، ولاردى تانىستىرۋ 70 مينۋتقا سوزىلادى.
جەڭىس پارادى 3-قىركۇيەكتە بەيجىڭدە وتەدى.
