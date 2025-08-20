ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    17:44, 20 - تامىز 2025

    قىتاي قىركۇيەكتە بەيجىڭدە وتەتىن پارادتا جاڭا قارۋ تۇرلەرىن كورسەتەدى

    استانا. KAZINFORM - قىتاي حالىق ازاتتىق ارمياسى (ق ح ا ا) بەيجىڭدە ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستاعى جەڭىستىڭ 80 جىلدىعىنا وراي وتەتىن پارادتا گيپەردىبىستى زىمىراندار مەن ۇشقىشسىز ۇشاتىن جۇيەلەردى كورسەتەدى، دەپ حابارلايدى Kazinfrom اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Китай продемонстрирует новые виды вооружения на параде в сентябре в Пекине
    Фото: Пресс-канцелярия Госсовета КНР

    بۇل تۋرالى ق ح ر ورتالىق اسكەري كەڭەسى بىرلەسكەن شتابىنىڭ جەدەل باسقارۋ قىزمەتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى گەنەرال-مايور ۋ جيەكە ءمالىم ەتتى.

    ول كەلتىرگەن مالىمەتتەرگە قاراعاندا، پارادتا قىتاي قارۋلى كۇشتەرى قۇرىلىمىنىڭ جاڭا تۇرلەرى كورسەتىلەدى جانە العاش رەت ستراتەگيالىق قارۋلاردىڭ جەر، تەڭىز بەن اۋەدەگى، سونداي-اق گيپەردىبىستى، تاۋلى ايماقتا سوققى بەرەتىن، ۇشقىشسىز ۇشاتىن، ۇشقىشسىز ۇشاتىن اپپاراتتارعا قارسى قۇرىلعىلاردىڭ كەيبىر تۇرلەرى تانىستىرىلادى.

    پارادتا 45 توپ قۇرىلىپ، ولاردى تانىستىرۋ 70 مينۋتقا سوزىلادى.

    جەڭىس پارادى 3-قىركۇيەكتە بەيجىڭدە وتەدى.

    وسىعان دەيىن وڭتۇستىك كورەيا قارۋلى كۇشتەرىنىڭ سانى التى جىلدا 110 مىڭعا ازايعانى تۋرالى جازدىق.

    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
